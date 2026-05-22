"На місці Путіна я б не був щасливим:" генсек НАТО оцінив ситуацію на фронті в Україні

Марк Рютте

Україна повертає деякі втрачені у війні з Росією території, а ситуація на фронті стабілізується.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час підсумкової пресконференції після зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у шведському місті Гельсінгборзі.

«Я б не був надто щасливим, якби був Путіним сьогодні — я б ніколи не був щасливий, якби був Путіним — але особливо в останні кілька тижнів, бо справи [у Росії] йдуть не зовсім добре», — наголосив він.

За словами Рютте, Україна чинить рішучий опір російській агресії.

«Ситуація на лінії фронту зараз стабілізується, і надходять повідомлення про локальні успіхи українських сил. Це не масштабні зміни, але тенденція має вигляд більш позитивний, ніж раніше», — зазначив він.

Генсек НАТО наголосив, що підтримка України залишається ключовим елементом безпеки для всіх країн-учасниць Альянсу, і запевнив, що союзники працюють над тим, щоб допомога Києву була «суттєвою, передбачуваною та стійкою» і базувалася на реальних потребах на полі бою.

Марк Рютте заявив про важливість механізму PURL, який дозволяє швидко забезпечувати Україну американським озброєнням, що має критичне значення для оборони міст і позицій на фронті.

Водночас НАТО також активно вивчає досвід України у сучасній війні, зокрема у сфері використання дронів та протидії їм. Для цього в Польщі працює спільний центр, де акумулюються бойові уроки для подальшого застосування в оборонному плануванні Альянсу.

Нагадаємо, на цій пресконференції генеральний секретар НАТО Марк Рютте офіційно підтвердив, що запросив президента України Володимира Зеленського на саміт Альянсу в Анкарі.

