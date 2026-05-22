Київ попередив НАТО про нову загрозу з Білорусі та ядерний шантаж РФ: подробиці заяви

Україна офіційно попередила НАТО про загрозу з боку Білорусі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, Київ юридично зафіксував усі факти використання території Білорусі для нападу на Україну, а також запуски російських ракет з її території на початку повномасштабного вторгнення. Цю інформацію передали до ООН.

«Білорусь співвідповідальна за агресію. Ми знаємо про її роль, яку вона відіграла своїм потуранням і посібництвом Росії на початку повномасштабного вторгнення», — наголосив Сибіга.

Він підкреслив, що Україна має юридичні підстави для притягнення режиму Лукашенка до відповідальності.

Міністр також звернув увагу партнерів на спільні ядерні навчання Росії та Білорусі, які, на думку Києва, порушують режим нерозповсюдження ядерної зброї.

«Ми вважаємо, що це порушення режиму нерозповсюдження ядерної зброї, і воно повинно мати тверду оцінку наших партнерів», — заявив він.

Нагадаємо, 18–21 травня Росія та Білорусь проводили спільні ядерні навчання, що доводить наміри Кремля використовувати Мінськ для майбутніх російських військових операцій. Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що РФ може провести нову військову операцію з території Білорусі.

Також військовий експерт Іван Тимочко заявив, що можливе залучення білоруських військ до війни проти України створить додаткове навантаження на Сили оборони, однак не зможе кардинально змінити ситуацію на фронті.

За його словами, Росія може використовувати армію Білорусі як додатковий людський ресурс після найманців і підрозділів із Північної Кореї. Водночас Олександр Лукашенко вкотре запевнив, що Мінськ не планує відкрито вступати у війну проти України, якщо не буде «прямої агресії» проти Білорусі.

