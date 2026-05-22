"Білорусь — повний васал": чеський генерал пояснив, чи здатна РФ піти у наступ із півночі

Брязкання Росією зброєю, зокрема ядерною, НАТО не налякає, хоча це є метою навчань, які проходять зараз.

Про це сказав начальник Генерального штабу Армії Чеської Республіки Карел Ржегка у коментарі «Укрінформу».

«Ці навчання — це насамперед сигнал Заходу та Північноатлантичному альянсу. І я вважаю, що цей сигнал не впаде на благодатний ґрунт і вони зазнають невдачі, тому що ми не боїмося їхнього брязкання зброєю», — заявив генерал.

Коментуючи повідомлення про можливий наступ з півночі, а саме з території Росії і Білорусі, Ржегка зауважив, що якщо росіяни щось і довели, то це те, що вони насправді не гребують взагалі нічим, вони непередбачувані, і від них можна чекати чого завгодно.

«Так само як і на початку повномасштабного вторгнення, коли Білорусь, яка по суті є повним васалом Росії, дозволила це, я не бачу причин, чому вони не дозволили б це сьогодні. Питання в тому, чи мають вони взагалі для цього ресурси. Я вважаю, що Україна зразка 2022 року — це зовсім не та Україна, якою вона є у 2026 році», — сказав генерал.

Нагадаємо, 18 травня Російська Федерація та Білорусь розпочали спільні ядерні навчання на білоруській території. Вони пройшли із залученням тактичної ядерної зброї.

21 травня Росія та Білорусь завершили спільні ядерні навчання, що доводить наміри Кремля використовувати Мінськ для майбутніх російських військових операцій. Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що РФ може провести нову військову операцію з території Білорусі.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про можливість наступу з Білорусі на Київ і Чернігів, що говорить про це розвідка та особисто Зеленський і що на це відповідає ворог.

