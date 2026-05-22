Граница с Беларусью

Бряцание Россией оружием, в том числе ядерным, НАТО не испугает, хотя это цель учений, которые проходят сейчас.

Об этом сказал начальник Генерального штаба Армии Чешской Республики Карел Ржегка в комментарии «Укринформу».

«Эти учения — это, прежде всего, сигнал Запада и Североатлантическому альянсу. И я считаю, что этот сигнал не упадет на благодатную почву и они терпят неудачу, потому что мы не боимся их бряцания оружием», — заявил генерал.

Комментируя сообщения о возможном наступлении с севера, а именно с территории России и Беларуси, Ржегка заметил, что если россияне что-то и доказали, то это то, что они действительно не гнушаются вообще ничем, они непредсказуемы, и от них можно ожидать чего угодно.

«Так же как и в начале полномасштабного вторжения, когда Беларусь, по сути являющаяся полным вассалом России, позволила это, я не вижу причин, почему они не позволили бы это сегодня. Вопрос в том, есть ли у них вообще для этого ресурсы. Я считаю, что Украина образца 2022 года — это совсем не та Украина, какова она в 2026 году», — сказал генерал.

Решится ли Лукашенко напасть на Киев

Напомним, 18 мая Российская Федерация и Беларусь начали совместные ядерные учения на белорусской территории. Они прошли с привлечением тактического ядерного оружия.

21 мая Россия и Беларусь завершили совместные ядерные учения, что доказывает намерения Кремля использовать Минск для будущих российских военных операций. Аналитики Института изучения войны отмечают, что РФ может провести новую военную операцию на территории Беларуси.

