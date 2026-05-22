Первая волна жары накрывает: метеорологи предупреждают о рекордных температурах

Европу в ближайшие дни накроет первая масштабная волна летнего зноя / © Associated Press

В ближайшие недели несколько стран Западной Европы могут столкнуться с первым в этом сезоне значительным повышением температур.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным Британской метеорологической службы и прогнозных моделей, над регионом формируется стойкий антициклон. Именно он блокирует прохладные воздушные массы и способствует накоплению тепла.

Ожидается, что температура может подняться приблизительно на 11 С выше климатической нормы для этого периода.

Ситуация в Великобритании

В Лондоне прогнозируют, что уже в воскресенье дневная температура может достигнуть 32 °C. Метеорологи отмечают, что к концу мая это может стать одной из сильнейших волн тепла за последние годы.

Представители Британской метеослужбы подчеркивают, что событие «заметно с точки зрения интенсивности жары», хотя до календарного лета еще несколько недель.

Франция

Во Франции государственная метеослужба Météo-France прогнозирует температуру до 31 °C в Париже, а на юго-западе страны до 35 °C. Специалисты отмечают, что климатические изменения влияют на сезонность: волны жары начинаются раньше и могут продолжаться дольше летом.

Испания

В Испании, по прогнозам службы AEMET, наиболее жарко будет в регионах Гвадиана и Гвадалквивир. Там температура может подняться до 38 °C, что уже близится к летним пиковым показателям.

Метеорологи предупреждают, что подобные волны жары могут участиться. Дополнительным фактором риска является высыхание почв в северной Европе, что еще больше усиливает нагрев воздуха. Специалисты отмечают, что даже если сейчас это только начало лета, погодные тенденции уже указывают на возможные периоды экстремальной жары в ближайшие месяцы.

Часть мира станет неригодной для жизни из-за жары

Ранее сообщалось, что к 2070 году некоторые регионы мира могут оказаться непригодными для жизни из-за жары и влажности. Под угрозой — Бразилия, Амазония и тропики.

Исследователи отмечают, что когда климат меняется, могут срабатывать реакции, по кругу влияющие на сам климат, усиливая или ослабляя начальное изменение. Эти процессы известны как циклы обратной связи относительно климата.

Усиление обратной связи увеличивает риск ускоренного потепления. Например, таяние льда и снега, оттаивание вечной мерзлоты, истощение лесов и потеря углерода из почвы могут усиливать потепление, а значит, влиять на чувствительность климатической системы к парниковым газам.

«В тесно связанной климатической системе Земли дестабилизация в одном регионе может распространиться на океаны и континенты, поскольку таяние льда ускоряет потепление, уменьшая альбедо и изменяя Атлантическую меридиональную циркуляцию, что приводит к изменениям в тропических дождевых поясах», — объяснили ученые.

