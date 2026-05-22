Пожаловались из-за детского плача: в Швеции соцслужбы взялись за украинскую семью после доноса соседки

Украинка с детьми

Украинская семья оказалась в центре внимания шведских социальных служб из-за жалобы соседей на обычный детский плач. Этот инцидент быстро перерос в вирусную историю в Сети.

Деталями этой истории на своей странице в Instagram поделилась украинка Кристина (блогерша с ником k.bohachenko).

По словам женщины, все началось с официального письма, в котором указывалось: «Нам поступило сообщение о беспокойстве относительно ваших детей». Также там содержалось приглашение на разговор. Семья, которая в течение почти трех месяцев проживания не имела никаких конфликтов или скандалов, была озадачена таким обращением.

Визит в социальную службу

Уже во время визита в социальную службу и общения с работником Себастьяном через громкоговоритель с переводчиком выяснились детали. Оказалось, что жалоба поступила от соседки. Женщина обратилась не напрямую в соцслужбу, а в миграционное учреждение, которое уже перенаправило запрос по адресу. Причиной послужил обычный шум: соседка пожаловалась, что дети часто кричат и плачут.

«Мы подтвердили, что такое бывает. Я объяснила, что это дети: кому-то не понравилось, кто-то не получил желаемого — отсюда крик и слезы. Они также спросили, как дети ладят между собой. Я ответила, что хорошо, но, как и у всех, у них свой характер, и если кто-то забрал игрушку, могут подраться. Однако это быстро проходит», — делится Кристина.

Реакция соцслужбы

Несмотря на стресс, который родители ощутили сначала, сама встреча прошла в максимально комфортной, спокойной и конструктивной атмосфере. Представители службы поинтересовались, справляются ли родители и нужна ли им помощь. Украинка отметила, что не прочь получить несколько профессиональных советов по воспитанию и алгоритмам действий в разных ситуациях. В ответ работник пообещал предоставить контакты соответствующих специалистов, а также подробно рассказал, как устроить малышей в местный детский сад.

Волна обсуждения в Сети

Видео Кристины об этом опыте стало вирусным и вызвало тысячи отзывов. Проанализировав комментарии, автор выделила несколько главных тезисов, которыми делились пользователи:

Для Швеции жалобы на шум или детский плач являются обыденностью.

Многие считают, что теперь семья будет «на крючке» у социальных служб, а чувствительная соседка и дальше не даст спокойно жить.

Многие комментаторы посоветовали семье срочно искать новое жилье.

Блогерша отметила, что получила огромную волну поддержки от подписчиков. Впрочем, без критических комментариев и хейта в стиле «какой ужас жить с такими соседями, как вы», тоже не обошлось. Сейчас история остается открытой, а семья адаптируется к новым реалиям европейского быта.

Ранее мы писали о том, что Евросоюз рассматривает возможность продления временной защиты для украинцев до марта 2028, однако обновленная Директива может стать выборочной. Среди возможных ограничений — отказ в статусе мужчинам мобилизационного возраста, жителям относительно безопасных западных регионов Украины и лицам, которые прибудут после установленной даты.

