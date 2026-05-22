Степан Гига посмертно получил особую награду: его семья растрогала заявлением

Народный артист Украины Степан Гига посмертно получил особую награду — «Обличчя Незалежності 2026».

Семья легендарного артиста эмоционально отреагировала на награду и посвятила ему трогательные слова. В посте, опубликованном в Instagram, родные отметили, что для них это не просто награда, а признание многолетнего творческого пути музыканта и его вклада в украинскую культуру.

«Есть люди, чье присутствие не исчезает даже тогда, когда они уходят в вечность. Сегодня имя Народного артиста Украины Степана Гиги навсегда запечатлено среди тех, кто стал настоящим символом своей эпохи. Посмертное вручение награды „Обличчя Незалежності 2026“ — это не только награда. Это признание жизненного пути, таланта, любви к родной земле и людям», — поделилась семья.

Также близкие музыканта отметили, что его творчество давно стало частью жизни многих украинцев. Именно поэтому память об артисте, убеждены родные, продолжает жить и сегодня.

«Его голос звучал в сердцах миллионов украинцев, его песни дарили радость, надежду и веру. Он умел объединять людей музыкой, которая стала частью нашей истории. Для нашей семьи эта награда является особой честью и светлой памятью о человеке, который жил сценой, творил для людей и оставил после себя бесценное наследие», — отметили родные.

Напомним, народный артист Украины Степан Гига ушел из жизни 12 декабря 2025 года в 66-летнем возрасте. Его похоронили на Лычаковском кладбище во Львове. После смерти артиста его родные не только берегут память о нем, но и продолжают творческое наследие. В частности, дочь Квитослава Гига недавно откровенно рассказывала, как проживает боль потери отца.

