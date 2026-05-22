Последние недели Юпитера в Раке: что изменится с 30 июня и кому повезет больше всех

Последние недели Юпитера в Раке / © Associated Press

Реклама

30 июня в 08:52 по киевскому времени Юпитер переходит в знак Льва, где будет находиться до июля 2027 года. Вместе с этим меняется общий жизненный ритм: после эмоционального и семейного периода Юпитера в Раке начинается цикл, связанный с самореализацией, личной силой, творчеством, публичностью и желанием ярче проявлять себя в мире, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

После смены знака энергия Юпитера начнёт работать уже совсем по-другому, поэтому сейчас особенно важно не упускать момент и действовать там, где жизнь давно подталкивает к переменам.

Юпитер во Льве усиливает темы лидерства, популярности, признания, сцены, личного бренда и стремления жить масштабнее. На первый план выходят амбиции, желание раскрывать свои таланты, привлекать внимание к своим проектам и занимать более заметное место в обществе. Это время, когда многим захочется перестать прятаться в тени и начать действовать смелее, увереннее и ярче.

Реклама

Юпитер в Раке — одно из самых сильных и благоприятных положений, потому что именно в Раке энергия планеты раскрывается особенно глубоко, мягко и одновременно масштабно. Следующий подобный цикл повторится только через 12 лет, поэтому период до 30 июня становится очень важной точкой для многих жизненных процессов, связанных с будущим, расширением возможностей и переходом на новый этап.

Юпитер в астрологии связан с архетипом Учителя, Проводника, Наставника и Хранителя больших дорог. Это планета роста, расширения горизонтов, высшего образования, путешествий, международных связей, философии, права, эмиграции и поиска своего места в мире. Юпитер всегда показывает, где жизнь начинает открывать новые двери, давать перспективу и выводить человека за пределы привычной реальности.

Когда Юпитер находится в Раке, его энергия приобретает особое качество. Знак Рака, управляемый Луной, связан с архетипом Дома, Рода, Корней, эмоциональной памяти и внутренней безопасности. Поэтому в этот период многие процессы расширения оказываются тесно связаны с поиском нового места для жизни, созданием опоры в другой стране, семейными вопросами, переездом, получением документов и попыткой выстроить более стабильное будущее.

Экзальтация Юпитера в Раке считается положением, при котором планета максимально проявляет свои лучшие качества. Здесь Юпитер даёт не только рост, но и ощущение защиты, поддержки и возможности найти своё пространство в мире. Именно поэтому этот транзит часто совпадает с важными событиями, связанными с эмиграцией, поступлением в университеты, международными программами, обучением за границей, оформлением документов, нострификацией дипломов и расширением профессиональных возможностей через зарубежные связи.

Реклама

Особенно сильной эта энергия становится именно сейчас — в последний месяц пребывания Юпитера в Раке. Это финальный этап большого двенадцатилетнего цикла, когда многие процессы достигают своей кульминации и требуют конкретных действий. Всё, что связано с подачей документов, поступлением, оформлением виз, переездом, получением разрешений, образовательными проектами или международным сотрудничеством, получает дополнительную поддержку этого транзита.

Юпитер связан не только с физическими путешествиями, но и с переходом человека на новый уровень жизни. Поэтому сейчас особенно важно не откладывать решения, которые способны изменить будущее на долгие годы вперёд. Часто именно в такие периоды появляются возможности, которые сначала кажутся случайными, но позже полностью меняют жизненный путь.

Архетипически Юпитер в Раке напоминает Проводника через водные пространства — фигуру, которая помогает человеку найти новый путь, выйти из старого этапа жизни и перейти к более устойчивому будущему. В мифологическом смысле вода Рака символизирует память, родовую историю и поиск безопасной гавани. Поэтому многие люди сейчас особенно остро чувствуют желание найти своё место, свою страну, своё профессиональное направление или сообщество, в котором можно укорениться и строить жизнь дальше.

Этот транзит благоприятен для любых процессов, связанных с обучением и официальным признанием знаний. Хорошее время для поступления в вузы, защиты дипломов и диссертаций, прохождения экзаменов, оформления образовательных документов и подтверждения квалификации. Юпитер традиционно связан с академической средой, наукой и высшим образованием, а Рак добавляет сюда тему личного будущего и жизненной устойчивости.

Реклама

Также это важный период для людей, которые планируют эмиграцию или уже находятся в процессе адаптации в другой стране. Юпитер в Раке помогает искать не просто новую территорию, а пространство, где человек сможет почувствовать безопасность, эмоциональную стабильность и перспективу развития. Именно поэтому сейчас многие начинают серьёзно задумываться о смене страны, оформлении статуса, получении гражданства или поиске возможностей за рубежом.

В профессиональной сфере транзит особенно помогает тем, чья работа связана с образованием, международной деятельностью, языками, юридическими вопросами, культурными проектами, преподаванием, консультированием и любыми направлениями, где важны знания и взаимодействие с иностранной средой.

Отдельно стоит сказать о представителях водной стихии — Раках, Скорпионах и Рыбах. Именно для них Юпитер в Раке открывает один из самых благоприятных периодов последних лет.

РАК

Для Раков этот транзит становится временем расширения жизненных возможностей и выхода на новый этап. Многие представители знака чувствуют, что жизнь постепенно выводит их из старых ограничений и показывает новые перспективы. Особенно благоприятны темы переезда, обучения, международных проектов, получения документов и профессионального роста через новые связи. Юпитер помогает Ракам укреплять своё положение и выстраивать более стабильное будущее.

Реклама

СКОРПИОН

Для Скорпионов Юпитер в Раке открывает возможности через обучение, зарубежные контакты, юридические вопросы и расширение горизонтов. Это период, когда могут появляться предложения, связанные с другой страной, новым образованием или важными документами. Многие Скорпионы начинают иначе смотреть на своё будущее и принимать решения, которые будут влиять на жизнь ещё долгие годы.

РЫБЫ

Для Рыб этот транзит приносит вдохновение, новые направления развития и ощущение, что жизнь постепенно открывает больше пространства для движения вперёд. Особенно удачными становятся вопросы, связанные с творчеством, обучением, международными проектами, переездом и поиском своего места в мире. Юпитер помогает Рыбам находить поддержку, нужных людей и возможности, которые раньше казались недостижимыми.

Последний месяц Юпитера в Раке — это время, когда важно не бояться больших шагов. Многие решения этого периода способны определить направление жизни на годы вперёд. И именно сейчас открываются двери, которые в следующий раз могут появиться только через двенадцать лет.

Новости партнеров