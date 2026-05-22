Как уменьшить количество сорняков в саду / © Associated Press

Реклама

Большинство садоводов инстинктивно воспринимают сорняки как нечто, что нужно постоянно «побеждать». Однако современный подход к садоводству все чаще базируется не на борьбе, а на правильном планировании пространства. И ключевой принцип здесь — заполненная почва, которая не позволяет сорнякам разрастаться.

Садовник Саймон Акеройд объяснил, что сорняки активно колонизируют любой открытый участок земли. И если оставить почву без растений, она автоматически становится идеальной средой для их роста.

По его словам, сорняки любят открытые участки земли, где нет конкуренции. Именно там они быстро закрепляются и распространяются. Но проблема не только в эстетике или уходе, голая почва также становится уязвимой к эрозии из-за ветра и дождя, постепенно теряет питательные вещества и «смывает» естественное плодородие, которое нужно растениям. Иначе говоря, пустая земля в саду — это не нейтральное состояние, а активный процесс потери качества почвы.

Реклама

Простое решение

Самый эффективный способ уменьшить количество сорняков — не оставлять почву открытой. Если есть возможность, каждый свободный клочок земли стоит засаживать растениями. Когда пространство занято, сорнякам просто не остается места для роста. Это естественный способ «приглушить» их появление без постоянной прополки.

Если вы не готовы засаживать

Бывает, что участок уже подготовлен, но посадки не планируются. В таком случае садовод советует не оставлять почву открытой. Акеройд предлагает временное решение — замульчировать землю. Для этого сначала накрыть участок картоном, а затем сверху добавить слой мульчи.

Это помогает защитить почву от сорняков, удерживает влагу и сохраняет ее структуру до момента, когда вы будете готовы сажать растения.

Поэтому, главный секрет ухоженного сада оказывается не в бесконечной борьбе с сорняками, а в продуманной стратегии, не оставлять почву обнаженной, вовремя мульчировать ее и засаживать растениями.

Реклама

Новости партнеров