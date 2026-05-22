Як зменшити кількість бур’янів у саду / © Associated Press

Реклама

Більшість садівників інстинктивно сприймають бур’яни як щось, що потрібно постійно «перемагати». Проте сучасний підхід до садівництва дедалі частіше базується не на боротьбі, а на правильному плануванні простору. І ключовий принцип тут — заповнений ґрунт, який не дозволяє бур’янам розростатися.

Садівник Саймон Акеройд пояснив, що бур’яни активно колонізують будь-яку відкриту ділянку землі. І якщо залишити ґрунт без рослин, він автоматично стає ідеальним середовищем для їхнього росту.

За його словами, бур’яни люблять відкриті ділянки землі, де немає конкуренції. Саме там вони швидко закріплюються та поширюються. Але проблема не лише в естетиці чи догляді — голий ґрунт також стає вразливим до ерозії через вітер і дощ, поступово втрачає поживні речовини та «змиває» природну родючість, яка потрібна рослинам. Інакше кажучи, порожня земля в саду — це не нейтральний стан, а активний процес втрати якості ґрунту.

Реклама

Просте рішення

Найефективніший спосіб зменшити кількість бур’янів — не залишати ґрунт відкритим. Якщо є можливість, кожен вільний клаптик землі варто засаджувати рослинами. Коли простір зайнятий, бур’янам просто не залишається місця для росту. Це природний спосіб «приглушити» їхню появу без постійного прополювання.

Якщо ви не готові до засадження

Буває, що ділянка вже підготовлена, але садіння не плануються. У такому разі садівник радить не залишати ґрунт відкритим. Акеройд пропонує тимчасове рішення — замульчувати землю: для цього спочатку накрити ділянку картоном, а потім зверху додати шар мульчі.

Це допомагає захистити ґрунт від бур’янів, утримує вологу та зберігає його структуру до моменту, коли ви будете готові садити рослини.

Тож головний секрет доглянутого саду виявляється не у нескінченній боротьбі з бур’янами, а у продуманій стратегії — не залишати ґрунт оголеним, вчасно мульчувати його та засаджувати рослинами.

Реклама

Новини партнерів