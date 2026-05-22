Поскаржилися через дитячий плач: у Швеції соцслужби взялися за українську родину після доносу сусідки

Українка з дітьми

Українська родина опинилася в центрі уваги шведських соціальних служб через скаргу сусідів на звичайний дитячий плач. Цей інцидент швидко переріс у вірусну історію в Мережі.

Деталями цієї історії на своїй сторінці в Instagram поділилася українка Христина (блогерка з ніком k.bohachenko).

За словами жінки, усе почалося з офіційного листа, у якому зазначалося: «Нам надійшло повідомлення про занепокоєння щодо ваших дітей». Також там містилося запрошення на розмову. Родина, яка протягом майже трьох місяців проживання не мала жодних конфліктів чи скандалів, була спантеличена таким зверненням.

Візит до соціальної служби

Уже під час візиту до соціальної служби та спілкування із працівником Себастьяном через гучномовець із перекладачем з’ясувалися деталі. Виявилося, що скарга надійшла від сусідки. Жінка звернулася не безпосередньо до соцслужби, а до міграційної установи, яка вже перенаправила запит за адресою. Причиною став звичайний шум: сусідка поскаржилася, що діти часто кричать і плачуть.

«Ми підтвердили, що таке буває. Я пояснила, що це діти: комусь щось не сподобалося, хтось не отримав бажаного — звідси крик і сльози. Вони також запитали, як діти ладнають між собою. Я відповіла, що добре, але, як і всі, вони мають свій характер, і якщо хтось забрав іграшку, можуть побитися. Проте це швидко минає», — ділиться Христина.

Реакція соцслужби

Попри стрес, який батьки відчули спочатку, сама зустріч пройшла у максимально комфортній, спокійній та конструктивній атмосфері. Представники служби поцікавилися, чи дають собі раду батьки і чи потрібна їм допомога. Українка зазначила, що не проти отримати кілька професійних порад щодо виховання та алгоритмів дій у різних ситуаціях. У відповідь працівник пообіцяв надати контакти відповідних спеціалістів, а також детально розповів, як влаштувати малечу до місцевого дитячого садка.

Хвиля обговорення у Мережі

Відео Христини про цей досвід стало вірусним та викликало тисячі відгуків. Проаналізувавши коментарі, авторка виділила кілька головних тез, якими ділилися користувачі:

Для Швеції скарги на галас чи дитячий плач є буденністю.

Багато хто вважає, що тепер родина перебуватиме «на гачку» у соціальних служб, а чутлива сусідка і надалі не дасть спокійно жити.

Чимало коментаторів порадили родині терміново шукати нове житло.

Блогерка зазначила, що отримала величезну хвилю підтримки від підписників. Утім, без критичних коментарів та гейту у стилі «який жах жити з такими сусідами, як ви» також не минулося. Наразі історія залишається відкритою, а родина адаптується до нових реалій європейського побуту.

