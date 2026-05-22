Петер Мадяр зробив неочікувану заяву про мир в Україні

Мирна угода щодо України повинна мати реальні гарантії безпеки — не так, як сталося у разі з Будапештським меморандумом 1994 року.

Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Петр Мадяр, повідомляє Clash Report.

Угорський політик наголосив на тому, що серед іншого Будапештський меморандум мав гарантувати територіальну цілісність України. Втім, цього не сталося.

«Проблема полягає в тому, що міжнародна спільнота фактично не виконала свого завдання і не забезпечила цілісність та незалежність України. І тепер нам потрібна мирна угода — з реальними гарантіями безпеки», — наголосив Мадяр.

Окрім того, він підтвердив, що Будапешт «не планує» відправляти угорських солдатів до України.

Війна в Україні — заяви Угорщини

Під час перебування з офіційним візитом до Польщі Петер Мадяр зробив заяву про війну в Україні. Він наголосив, що сусідня країна стала жертвою неспровокованого нападу Росії, а тому «має повне право захищати територіальну цілісність». Прем’єр Угорщини також додав, що важливим є припинення вогню і досягнення довготривалого миру.

Водночас угорська міністерка закордонних справ Аніта Орбан заявила, що її країна визнає територіальний суверенітет України та підтримує інтеграцію до ЄС. Втім, додала вона, Будапешт виступає за мир, а тому не буде надсилати «до України ані військових, ані зброї».

