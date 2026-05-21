Вступ України в ЄС: у Брюсселі відреагували на пропозицію Мерца

Вступ України в ЄС / © ТСН.ua

Реклама

У Брюсселі отримали лист канцлера Німеччини Фрідріха Мерца із пропозицією надати Україні статус «асоційованого члена» ЄС до набуття повноправного членства.

Про це повідомив речник Європейської Комісії у коментарі «ЄП».

За його словами, ця дискусія, яка відбувається між державами-членами ЄС повинна бути продовжена на рівні Європейської ради.

Реклама

Неназваний речник Єврокомісії наголосив, що розширення Євросоюзу є «геостратегічною інвестицією в наше процвітання, мир та безпеку».

«Вступ України до Європейського Союзу також фундаментально пов’язаний із безпекою нашого Союзу», — додав він.

Речник наголосив на необхідності довести до кінця процес розширення ЄС «з усіма країнами-кандидатами, які вже багато років працюють над вступом».

«Будь-які інноваційні рішення також мають ґрунтуватися на принципі заслуг. Дивлячись у майбутнє, ми маємо переконатися, що наш підхід до розширення відповідає поставленим цілям», — підсумував він.

Реклама

Асоційоване членство України в ЄС — що відомо

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив із пропозицією надати Україні статус «асоційованого члена» ЄС без права голосу на період, поки триває процес повноцінного вступу до блоку.

Ця ідея, зокрема, передбачає участь президента України Володимира Зеленського у самітах Євросоюзу, однак без можливості голосувати.

Україна зможе отримати представництво у Європейській комісії — виконавчому органі ЄС — а також делегувати членів до Європарламенту без права голосу.

Українська дипломатка Лана Зеркаль прокоментувала пропозицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо можливого асоційованого членства України в Європейському Союзі.

Реклама

За її словами, ключова причина появи такого формату — затяжний процес вступу до ЄС і політичні складнощі з ратифікацією рішень окремими країнами-членами.

Новини партнерів