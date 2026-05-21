«Для сімейного архіву»: у Полтаві батьки роками робили порно з 6-річною донькою

У Полтаві правоохоронці викрили подружжя, яке протягом кількох років знімало порнографію за участі своєї шестирічної доньки та вчиняло з нею розпусні дії.

Про це передає прокуратура Полтавської області.

Користуючись довірою дівчинки, оголену дитину батьки фотографували та знімали на відео.

Вдома у сім’ї правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності. Встановлено, що батьки почали розбещувати дитину з дворічного віку.

Подружжю повідомлено про підозру у виготовленні дитячої порнографії, за попередньою змовою групою осіб, примушуванні малолітньої до участі у її створенні та вчиненні членами сім’ї розпусних дій щодо малолітньої особи.

Крім того, батькові дитини інкримінують умисне зберігання дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження.

Наразі служба у справах дітей вилучила дитину із сім’ї. Дівчинка перебуває в лікарні на обстеженні. Підозрюваних взяли під варту без можливості внесення застави. Горе-батькам загрожує позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна.

Свою провину подружжя не визнає. Під час обрання запобіжних заходів у суді вони пояснили, що фото та відео виготовлені для сімейного архіву.

