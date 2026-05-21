«Для сімейного архіву»: у Полтаві батьки роками робили порно з 6-річною донькою
У Полтаві подружжя чотири роки знімало порно зі своєю маленькою донькою, але не визнає провини.
У Полтаві правоохоронці викрили подружжя, яке протягом кількох років знімало порнографію за участі своєї шестирічної доньки та вчиняло з нею розпусні дії.
Про це передає прокуратура Полтавської області.
Користуючись довірою дівчинки, оголену дитину батьки фотографували та знімали на відео.
Вдома у сім’ї правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності. Встановлено, що батьки почали розбещувати дитину з дворічного віку.
Подружжю повідомлено про підозру у виготовленні дитячої порнографії, за попередньою змовою групою осіб, примушуванні малолітньої до участі у її створенні та вчиненні членами сім’ї розпусних дій щодо малолітньої особи.
Крім того, батькові дитини інкримінують умисне зберігання дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження.
Наразі служба у справах дітей вилучила дитину із сім’ї. Дівчинка перебуває в лікарні на обстеженні. Підозрюваних взяли під варту без можливості внесення застави. Горе-батькам загрожує позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна.
Свою провину подружжя не визнає. Під час обрання запобіжних заходів у суді вони пояснили, що фото та відео виготовлені для сімейного архіву.
