Фіцо виступив проти особливого статусу України в ЄС: що пропонує Мерц

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо / © Associated Press

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не підтримує ідею надання Україні статусу асоційованого члена Європейського Союзу. Так він відреагував на ініціативу канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо нового формату співпраці Києва з ЄС.

За словами Фіцо, наразі в Євросоюзі немає політичної атмосфери для ухвалення подібних рішень.

«Або ми когось приймаємо, або не приймаємо. Сьогодні в Європейському Союзі немає настроїв для кроків такого характеру», — заявив словацький прем’єр.

Водночас він наголосив, що першочергове право на вступ до ЄС мають інші країни-кандидати, зокрема Чорногорія, Албанія та Сербія.

Що відомо про статус асоційованого члена ЄС для України

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував надати Україні статус асоційованого члена ЄС. Відповідний лист він направив до Брюсселя у відповідь на прохання Києва пришвидшити інтеграцію до блоку.

За задумом Мерца, Україна могла б отримати особливий формат співпраці з Євросоюзом, однак без повноправного членства та права голосу в інституціях ЄС на цьому етапі.

