Борг «Укренерго» перед учасниками балансуючого ринку наблизився до 31 млрд грн, борг учасників перед компанією — до 46,4 млрд грн
«Укренерго» заборгувало учасникам балансуючого ринку майже 31 млрд грн, зустрічний борг ринку сягнув 46,4 млрд грн.
Заборгованість учасників балансуючого ринку перед НЕК «Укренерго» продовжує зростати та станом на 31 березня 2026 року досягла 46,4 млрд грн. Про це свідчать дані балансуючого ринку НЕК «Укренерго».
Паралельно зростає і борг самого «Укренерго» перед учасниками балансуючого ринку. За даними ринку, він уже наблизився до 31 млрд грн.
Нагадаємо, учасники ринку та експерти неодноразово попереджали, що хронічне накопичення боргів на балансуючому ринку створює серйозні ризики для стабільності енергосистеми, ускладнює проведення ремонтів та стримує інвестиції у нову генерацію і системи накопичення енергії.