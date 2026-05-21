Батарея триматиме заряд удвічі довше: ось що треба зробити зі своїм смартфоном

Багато людей скаржаться, що смартфон починає швидко розряджатися вже через рік чи навіть кілька місяців після придбання. Тому доводиться постійно носити із собою зарядний пристрій і павербанк. Проте експерти запевняють: у більшості випадків проблема не лише в акумуляторі, а й у неправильних налаштуваннях телефону. Достатньо змінити кілька звичок та вимкнути одну функцію, яка непомітно з’їдає заряд навіть тоді, коли смартфон просто лежить у кишені.

Яка функція найбільше виснажує батарею смартфона

Фахівці радять насамперед вимкнути постійний пошук геолокації для всіх додатків. Багато програм навіть у фоновому режимі постійно визначають місцеперебування користувача. Через це процесор працює активніше, а батарея розряджається значно швидше.

Особливо багато енергії споживають карти, служби таксі, погодні додатки та соціальні мережі. Експерти рекомендують залишати доступ до геолокації лише тим програмам, яким це справді необхідно.

Що ще допоможе продовжити роботу батареї смартфона

Однією з головних причин швидкого розряджання також є надто яскравий екран. Краще увімкнути автоматичне регулювання яскравості або зменшити її вручну.

Крім того, варто вимикати Bluetooth, NFC та Wi-Fi, якщо ви ними не користуєтесь. Навіть у неактивному режимі ці функції можуть витрачати заряд акумулятора.

Ще одна важлива порада — не залишати десятки відкритих програм у фоновому режимі. Частина з них постійно оновлюється та використовує ресурси смартфона навіть тоді, коли ви їх не відкриваєте.

Як правильно заряджати телефон, щоб довго тримав заряд

Експерти не радять постійно заряджати смартфон до 100% чи розряджати його повністю. Найкраще для сучасних акумуляторів — підтримувати заряд приблизно у межах 20-80%.

Також не варто користуватися дешевими неякісними зарядними пристроями, адже вони можуть пришвидшувати зношення батареї.

Фахівці наголошують: перегрів смартфона — один із головних ворогів акумулятора. Саме тому телефон не рекомендують залишати під прямим сонцем або класти під подушку під час заряджання.

