Кілька годин у розпеченій машині: дворічна дівчинка загинула через помилку батька

У місті Бріон у Галісії загинула дворічна дівчинка, яку батько випадково залишив у машині під час сильної спеки. Дитина провела в автомобілі кілька годин і, за попередніми даними, померла від теплового удару.

Про це повідомляє The Guardian.

Як повідомляють місцеві медіа, вранці чоловік відвіз старшу дитину до школи, після чого мав завезти молодшу доньку до дитячого садка. Однак дорогою він відволікся на телефонний дзвінок і замість дитсадка поїхав на роботу, залишивши дитину в авто.

Про трагедію стало відомо після обіду, коли мати прийшла забрати дівчинку з дитсадка о 15:00 і дізналася, що її туди не привозили. Після цього батьки зрозуміли, що сталося, і викликали швидку допомогу.

Дитину доставили до медичного центру в сусідньому місті Бертаміранс, однак лікарі лише констатували її смерть. Поліція розслідує обставини трагедії, а родині надають психологічну допомогу.

Муніципальна рада Бріона оголосила дводенну жалобу за загиблою дитиною. У місті також планують провести хвилину мовчання.

Трагедія сталася на тлі нетипово високих температур в Іспанії. За даними державної метеослужби Aemet, у деяких районах країни температура може сягати 36–38 градусів. Синоптики попереджають, що така спека може тривати до середини наступного тижня.

