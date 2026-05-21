Зеленський поїхав перевірити фортифікації біля Білорусі: що нового розповів про загрозу

Президент Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський поїхав на північні рубежі, зокрема у місто Славутич, щоб перевірити підготовку до захисту у разі нового російського наступу з Білорусі.

Про це глава держави розповів у своєму відеозверненні за 22 травня.

Президент під час візиту поспілкувався із керівниками Київської та Чернігівської областей.

«Дуже важливо підтримати наших людей тут, посилити захист. Саме цим і займаємось. Це стосується і захисних споруд — фортифікацій та іншого, посилення кордону буде додатково, також наші Сили оборони й безпеки, які є саме на цьому напрямку, — на Чернігів та Київ із території сусідів у Білорусі, яких Росія дуже хоче втягнути в цю війну більше, та з Брянської області», — запевнив глава держави.

Він нагадав, що 2022 року наступ був і з території Білорусі також. Зеленський запевнив, що українські Сили оборони не забули про це і готові до будь-якого сценарію.

«Багато питань від громад, які межують із Білоруссю. І, звісно, треба дуже сильно посилити ППО — саме так, як сказали люди. Міністр оборони України знає цей пріоритет — має бути розподіл додаткового обладнання, він буде. Є ця спроможність. Очікую доповідь за результатами», — додав президент.

Він запевнив, що фінансування для всіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку теж є.

Нагадаємо, на початку травня президент Володимир Зеленський уже попереджав, що на ділянках білорусько-українського кордону було зафіксовано «специфічну активність» з боку Білорусі.

Минулого тижня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував точкову мобілізацію у своїй країні.

Коментуючи такі дії білоруського диктатора, президент Зеленський розповів, що українська розвідка перехопила деталі розмов Путіна з Лукашенком і дізналася, як РФ хоче остаточно втягнути Білорусь у війну.

Вчора, 20 травня, Зеленський попередив, що РФ дійсно розглядає напад на Україну з Білорусі та Брянщини.

