ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
111
Час на прочитання
2 хв

Зеленський поїхав перевірити фортифікації біля Білорусі: що нового розповів про загрозу

Зеленський прибув на кордон із Білоруссю та оцінив готовність захисту через загрозу нового наступу на Київ.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський поїхав на північні рубежі, зокрема у місто Славутич, щоб перевірити підготовку до захисту у разі нового російського наступу з Білорусі.

Про це глава держави розповів у своєму відеозверненні за 22 травня.

Президент під час візиту поспілкувався із керівниками Київської та Чернігівської областей.

«Дуже важливо підтримати наших людей тут, посилити захист. Саме цим і займаємось. Це стосується і захисних споруд — фортифікацій та іншого, посилення кордону буде додатково, також наші Сили оборони й безпеки, які є саме на цьому напрямку, — на Чернігів та Київ із території сусідів у Білорусі, яких Росія дуже хоче втягнути в цю війну більше, та з Брянської області», — запевнив глава держави.

Він нагадав, що 2022 року наступ був і з території Білорусі також. Зеленський запевнив, що українські Сили оборони не забули про це і готові до будь-якого сценарію.

«Багато питань від громад, які межують із Білоруссю. І, звісно, треба дуже сильно посилити ППО — саме так, як сказали люди. Міністр оборони України знає цей пріоритет — має бути розподіл додаткового обладнання, він буде. Є ця спроможність. Очікую доповідь за результатами», — додав президент.

Він запевнив, що фінансування для всіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку теж є.

Загроза з Білорусі: останні новини

Нагадаємо, на початку травня президент Володимир Зеленський уже попереджав, що на ділянках білорусько-українського кордону було зафіксовано «специфічну активність» з боку Білорусі.

Минулого тижня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував точкову мобілізацію у своїй країні.

Коментуючи такі дії білоруського диктатора, президент Зеленський розповів, що українська розвідка перехопила деталі розмов Путіна з Лукашенком і дізналася, як РФ хоче остаточно втягнути Білорусь у війну.

Вчора, 20 травня, Зеленський попередив, що РФ дійсно розглядає напад на Україну з Білорусі та Брянщини.

Сам Лукашенко назвав умову, за якої Білорусь може вступити у війну проти України.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
111
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie