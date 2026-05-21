Зеленский поехал проверить фортификации возле Беларуси: что нового рассказал об угрозе

Президент Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский поехал на северные рубежи, в частности, в город Славутич, чтобы проверить подготовку к защите в случае нового российского наступления из Беларуси.

Об этом глава государства рассказал в своем видеообращении за 21 мая.

В ходе визита он пообщался с руководителями Киевской и Черниговской областей.

«Очень важно поддержать наших людей здесь, усилить защиту. Именно этим и занимаемся. Это касается и защитных сооружений — фортификаций и прочего. Усиление границы будет дополнительно, и наши Силы обороны и безопасности, которые есть именно на этом направлении — на Чернигов и Киев с территории соседей в Беларуси, которых Россия очень хочет втянуть в эту войну больше, и из Брянской области», — заверил глава государства.

Он напомнил, что в 2022 году наступление было и с территории Беларуси тоже. Зеленский заверил, что украинские Силы обороны не забыли об этом и готовы к любому сценарию.

«Многие вопросы от громад, граничащих с Беларусью. И, конечно, нужно очень сильно усилить ПВО — именно так, как сказали люди. Министр обороны Украины знает этот приоритет — должно быть распределение дополнительного оборудования, оно будет. Есть эта возможность. Ожидаю доклада по результатам», — добавил Зеленский.

Он заверил, что финансирование для всех оборонных мер на Черниговско-Киевском направлении тоже есть.

Угроза из Беларуси: последние новости

Напомним, в начале мая президент Владимир Зеленский уже предупреждал, что на участках белорусско-украинской границы была зафиксирована «специфическая активность» со стороны Беларуси.

На прошлой неделе самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал точечную мобилизацию в своей стране.

Комментируя такие действия белорусского диктатора, президент Зеленский рассказал, что украинская разведка перехватила детали разговоров Путина с Лукашенко и узнала, как РФ хочет окончательно втянуть Беларусь в войну.

Вчера, 20 мая, Зеленский предупредил, что РФ действительно рассматривает нападение на Украину из Беларуси и Брянщины.

Сам Лукашенко назвал условие, при котором Беларусь может вступить в войну против Украины.

