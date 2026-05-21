Решится ли Россия на наступление из Беларуси: Подоляк раскрыл, что сделает Украина в ответ

Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк / © Associated Press

Активность российских и белорусских войск вблизи границ Украины, сопровождаемая риторикой ядерного оружия , является инструментом психологического давления, а не подготовкой к реальному вторжению.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в комментарии «24 Каналу».

Возможно ли полноценное наступление из Беларуси

По оценке Подоляка, полноценное наступление с территории Беларуси сейчас не кажется реалистичным. Россия уже несет колоссальные потери на Востоке и не способна решить даже тактические задачи на существующей линии фронта. Открытие еще одного направления не принесет Кремлю решающего эффекта.

«Считать, что открытие еще какого-то участка фронта существенно повлияет на что-то, — это нонсенс», — подчеркнул Подоляк.

Кроме того, Силы обороны Украины и разведка полностью контролируют ситуацию. Беларусь больше не является «слепой зоной», как это было в 2022 году. Украинская сторона хорошо знает все ключевые объекты белорусской экономики и готова поразить их в первые часы конфликта.

«Реакция будет не такой, как была в 22-м году. Реакция будет мгновенной, максимально жесткой», - подчеркнул советник. Он также добавил, что белорусское общество категорически не поддерживает войну и не готово участвовать в ней.

Зачем Путин подогревает напряжение

Главная цель эскалации лежит в политической плоскости. По мнению Подоляка, Москва пытается окончательно уничтожить какие-либо остатки субъектности Александра Лукашенко. Россия не хочет, чтобы Минск вел неформальные переговоры с Польшей, Литвой или Западом, поэтому Путин демонстрирует полный контроль над белорусской территорией.

Параллельно это напряжение направлено и на страны Балтии. Россия хочет создать иллюзию того, что у нее до сих пор есть ресурсы для масштабирования войны и готова поднимать ставки. Однако в Киеве отдают себе отчет: если бы в РФ действительно были мощные резервы, их бы уже бросили на восточный фронт для покрытия дефицита сил.

Ядерные учения: попытка запугать

Россия использует ядерную тему в качестве компенсации собственных военных неудач. Учеба 19-21 мая, а также заявления о передаче Беларуси комплексов «Искандер-М» со «специальными боеприпасами» (ядерной боевой частью) – это очередная попытка запугать Украину и Европу.

«Они не могут справиться с Украиной конвенционным оружием. Поэтому снова получают тему ядерного оружия и пытаются пугать», — объяснил Михаил Подоляк.

Интересно, что заявления Москвы о ввозе боеприпасов только сейчас прямо противоречат предварительным утверждениям Лукашенко о том, что это оружие уже давно на территории Беларуси. Это лишь подтверждает факт, что у Минска нет никакого реального контроля над этими комплексами.

Подводя итог, Подоляк отметил: главный риск на севере заключается не в повторении сценария февраля 2022 года, а в постоянных маневрах, провокациях и попытках РФ держать Украину в постоянном напряжении.

Напомним, Украина экстренно укрепляет границу из-за угрозы из Беларуси. Пограничники и военные усиливают инженерное обустройство и создают минно-взрывные заграждения по всей протяженности северной границы.

