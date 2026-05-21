Области Украины у границ с РФ и Беларусью берут под усиленный контроль - срочное заявление СБУ

Граница с Беларусью

Реклама

СБУ и Силы обороны начали масштабные меры безопасности в северных регионах Украины, граничащих с Россией и Беларусью. Украинцев предупреждают о возможных проверках документов, осмотре авто и ограничении движения в отдельных населенных пунктах.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Мероприятия проводятся во исполнение решения Ставки Верховного Главнокомандующего, президента Владимира Зеленского. Они включают Черниговскую, Киевскую, Житомирскую, Волынскую и Ровенскую области.

Реклама

В СБУ отмечают, что речь идет о беспрецедентном по масштабу комплексе действий на территориях, граничащих с РФ и Беларусью. Их цель – усилить контрразведывательную и контрдиверсионную защиту и не допустить проникновения вражеских групп в приграничные районы.

Работу координирует Антитеррористический центр при СБУ. К мерам привлечены подразделения Службы безопасности, Национальной полиции, Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Прежде всего, силовики будут работать на опережение возможных диверсий, терактов, разведывательной и подрывной деятельности, а также других военных преступлений со стороны врага.

Во время мероприятий безопасности правоохранители могут усиленно проверять граждан, осматривать автомобили, отдельные помещения и территории для выявления запрещенных предметов. Также возможны временные ограничения по проходу и проезду по улицам некоторых населенных пунктов.

Реклама

В СБУ призвали граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам, иметь при себе удостоверяющие личность документы, выполнять законные требования правоохранителей и соблюдать комендантский час.

В ведомстве добавили, что все мероприятия проводятся с учетом правового режима военного положения и с соблюдением прав и свобод граждан.

Угроза из Беларуси: последние новости

Напомним, в начале мая президент Владимир Зеленский уже предупреждал, что на участках белорусско-украинской границы была зафиксирована «специфическая активность» со стороны Беларуси. Позже президент заявил, что в Кремле рассматривают нападение на Украину по направлению Беларуси и Брянской области (граничащей с Черниговщиной и севером Сумщины).

На прошлой неделе самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал точечную мобилизацию в своей стране.

Реклама

На днях президент Зеленский рассказал, что украинская разведка перехватила детали разговоров Путина с Лукашенко и узнала, как РФ хочет окончательно втянуть Беларусь в войну.

В свою очередь военный эксперт Игорь Романенко оценил реальные ресурсы Кремля и объяснил, зачем Путин снова раздувает тему северного фронта.

Новости партнеров