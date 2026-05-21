Украинские беженцы массово возвращаются домой и на это есть неожиданная причина

Украинские беженцы

Несмотря на продолжающуюся войну и серьезные экономические трудности, международные аналитики зафиксировали масштабную волну возвращения граждан в Украину. Согласно последним данным, чистый миграционный прирост страны за 2025 год продемонстрировал уникальные показатели. Организации по миграции объяснили, что именно спровоцировало такой всплеск.

Об этом пишет Business Insider.

«Чистый миграционный прирост Украины в 2025 году эквивалентен 4,4% ее населения. В 2025 году чистый миграционный прирост в Украине составил около 1,7 миллиона человек. По оценкам, население страны составляет около 39 миллионов», — говорится в исследовании.

Исследователи отмечают, что именно беженцы от войны сейчас больше всего влияют на колебания и стремительный рост общих показателей чистой миграции в мире. Некоторые страны, непосредственно пострадавшие от боевых действий, сейчас наблюдают ощутимые всплески чистой миграции именно потому, что люди принимают решение возвращаться на родину.

В то же время те государства, которые раньше активно принимали беженцев на своей территории, наоборот, зафиксировали прогнозируемое снижение чистой миграции по той же причине.

Тенденцию к массовому возвращению подтверждают и профильные международные структуры, непосредственно работающие с перемещенными лицами.

«Многие люди, перемещенные через российско-украинскую войну, вернулись в свои дома, что, вероятно, способствовало чистому миграционному приросту в Украине», — резюмировали представители Международной организации по миграции (МОМ).

