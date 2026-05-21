Українські біженці масово повертаються додому і на це є несподівана причина

Попри триваючу війну та серйозні економічні труднощі, міжнародні аналітики зафіксували масштабну хвилю повернення громадян до України. Згідно з останніми даними, чистий міграційний приріст країни за 2025 рік продемонстрував унікальні показники. Організації з міграції пояснили, що саме спровокувало такий сплеск.

Про це пише Business Insider.

«Чистий міграційний приріст України у 2025 році еквівалентний 4,4% її населення. У 2025 році чистий міграційний приріст в Україні склав приблизно 1,7 мільйона осіб. За оцінками, населення країни становить приблизно 39 мільйонів», — йдеться в дослідженні.

Дослідники наголошують, що саме біженці від війни наразі найбільше впливають на коливання та стрімке зростання загальних показників чистої міграції у світі. Деякі країни, які безпосередньо постраждали від бойових дій, наразі спостерігають відчутні сплески чистої міграції саме через те, що люди ухвалюють рішення повертатися на батьківщину.

Водночас ті держави, які раніше активно приймали біженців на своїй території, навпаки, зафіксували прогнозоване зниження чистої міграції з тієї ж самої причини.

Тенденцію до масового повернення підтверджують і профільні міжнародні структури, які безпосередньо працюють із переміщеними особами.

«Багато людей, переміщених через російсько-українську війну, повернулися до своїх домівок, що, ймовірно, сприяло чистому міграційному приросту в Україні», — резюмували представники Міжнародної організації з міграції (МОМ).

