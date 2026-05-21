АЗС змінили ціни на пальне: де бензин здорожчав, а яка марка скинула 2,5 грн
Окремі види бензину здорожчали на 50 коп.
В Україні 21 травня змінилися ціни на окремі види пального на заправках. Державна мережа «Укрнафта» перерахувала ціни на бензин, при цьому одна з позицій здешевшала одразу на 2,5 грн. Водночас великі преміум-мережі АЗС тримають вартість пального на стабільному рівні.
Про це інформує «РБК-Україна».
В «Укрнафті» за останню добу бензини марки 98 (Energy), А-95 та А-92 здорожчали на 50 коп. Водночас 95 (Energy) став дешевшим на 2,5 грн. На заправках OKKO, WOG та SOCAR ціна на А-95 залишається стабільною.
Ціни на пальне 21 травня
На АЗС OKKO:
бензин стандарт коштує 79,9 грн за літр,
преміальний бензин — 82,9 грн,
дизельне пальне стандарт — 89,9 грн,
преміальне ДП — 92,9 грн за літр.
У мережі WOG ціни аналогічні:
бензин стандарт — 79,9 грн,
бензин преміум — 82,9 грн,
дизель стандарт — 89,9 грн,
дизель преміум — 92,9 грн за літр.
На АЗС SOCAR:
бензин стандарт коштує 79,99 грн за літр,
преміальний бензин — 83,99 грн,
дизель стандарт — 89,99 грн,
преміальне дизельне пальне — 92,99 грн за літр.
Найнижчі ціни серед представлених мереж має «Укрнафта»:
бензин стандарт і преміум — по 73,9 грн за літр,
дизель стандарт — 86,9 грн,
дизель преміум — 88,9 грн за літр.
Нагадаємо, власник мережі АЗК UPG Володимир Петренко попередив, що від 1 липня бензин в Україні може здорожчати приблизно на 4 грн за літр через нову вимогу щодо обов’язкового вмісту біоетанолу. Натомість очільник енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус вважає, що налагодження додавання біоетанолу всередині країни позитивно вплине на вартість бензину.