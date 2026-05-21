АЗС змінили ціни на пальне: де бензин здорожчав, а яка марка скинула 2,5 грн

В Україні 21 травня змінилися ціни на окремі види пального на заправках. Державна мережа «Укрнафта» перерахувала ціни на бензин, при цьому одна з позицій здешевшала одразу на 2,5 грн. Водночас великі преміум-мережі АЗС тримають вартість пального на стабільному рівні.

Про це інформує «РБК-Україна».

В «Укрнафті» за останню добу бензини марки 98 (Energy), А-95 та А-92 здорожчали на 50 коп. Водночас 95 (Energy) став дешевшим на 2,5 грн. На заправках OKKO, WOG та SOCAR ціна на А-95 залишається стабільною.

Ціни на пальне 21 травня

На АЗС OKKO:

бензин стандарт коштує 79,9 грн за літр,

преміальний бензин — 82,9 грн,

дизельне пальне стандарт — 89,9 грн,

преміальне ДП — 92,9 грн за літр.

У мережі WOG ціни аналогічні:

бензин стандарт — 79,9 грн,

бензин преміум — 82,9 грн,

дизель стандарт — 89,9 грн,

дизель преміум — 92,9 грн за літр.

На АЗС SOCAR:

бензин стандарт коштує 79,99 грн за літр,

преміальний бензин — 83,99 грн,

дизель стандарт — 89,99 грн,

преміальне дизельне пальне — 92,99 грн за літр.

Найнижчі ціни серед представлених мереж має «Укрнафта»:

бензин стандарт і преміум — по 73,9 грн за літр,

дизель стандарт — 86,9 грн,

дизель преміум — 88,9 грн за літр.

Нагадаємо, власник мережі АЗК UPG Володимир Петренко попередив, що від 1 липня бензин в Україні може здорожчати приблизно на 4 грн за літр через нову вимогу щодо обов’язкового вмісту біоетанолу. Натомість очільник енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус вважає, що налагодження додавання біоетанолу всередині країни позитивно вплине на вартість бензину.

