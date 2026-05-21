Росіяни націлилися на два обласних центри: яким містам загрожує новий наступ

Росіяни атакують українські міста

Найближчим завданням росіян є захоплення одного з обласних центрів. Зокрема, серед цілей ворога — Суми та Харків.

Про це заявив речник 8-го корпусу ДШВ Вадим Карпʼяк в ефірі телеканалу «Ми-Україна».

За його словами, українські захисники фіксують намагання росіян просунутися якомога ближче до міста Суми, яке наразі перебуває в зоні відповідальності десантників.

«Їхня мета, як мінімум, захопити Суми, як обласний центр. Їм це не вдається, звичайно. Але ніхто не сказав, що вони відмовилися від цієї історії. Тому вони тиснуть зараз. Вони здійснюють наступальні дії, спроби наступальних дій», — пояснив Карп’як.

СБУ та Сили оборони розпочали масштабні безпекові заходи у північних регіонах України, що межують із Росією та Білоруссю. Українців попереджають про можливі перевірки документів, огляд авто та обмеження руху в окремих населених пунктах.

Заходи проводять на виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача, президента Володимира Зеленського. Вони охоплюють Чернігівську, Київську, Житомирську, Волинську та Рівненську області.

За даними аналітиків, ЗСУ здійснили серію контратак у різних районах театру військових дій протягом останніх місяців, здобувши найбільші перемоги на полі бою від моменту вторгнення України до Курської області у серпні 2024 року. Посилена українська ударна кампанія середньої дальності проти російської логістики, військової техніки та живої сили від початку 2026 року погіршила здатність російських військ здійснювати наступальні операції на всьому театрі військових дій.

