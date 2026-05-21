ЗСУ здійснили серію контратак у різних районах театру військових дій протягом останніх місяців, здобувши найбільші перемоги на полі бою від моменту вторгнення України до Курської області у серпні 2024 року.

Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

«Сили оборони відбили значну частину Куп’янська, починаючи від листопада 2025 року, звільнили понад 400 квадратних кілометрів на півдні України взимку та навесні 2026 року. А від кінця квітня 2026 року, звільнили кілька населених пунктів у Запорізькій області», — зазначили експерти.

Українські контратаки на півдні України створили каскадні оперативні та стратегічні наслідки проти триваючого весняно-літнього наступу Росії на «пояс фортець», який змусив Росію вибирати між захистом від українських контратак або розподілом людських ресурсів та сил у пріоритетних секторах.

Посилена українська ударна кампанія середньої дальності проти російської логістики, військової техніки та живої сили від початку 2026 року також погіршила здатність російських військ здійснювати наступальні операції на всьому театрі військових дій.

Що каже Сирський про успіхи ЗСУ

Головком Олександр Сирський зазначав, що кількість наступальних дій України станом на 14 травня перевищувала кількість наступальних дій російських військ, що може свідчити про те, що Україна робить більше активних контратак.

Сирський пояснював нещодавні успіхи України на полі бою систематичними зусиллями України щодо зменшення бойової потужності Росії та здатності окупантів підтримувати штурмові операції шляхом постійного завдавання ударів по російській живій силі.

«Міністерство оборони Росії намагається набрати достатньо особового складу, щоб компенсувати втрати, а рівень набору російського персоналу впав нижче рівня заміщення, уклавши лише 70 500 контрактів на військову службу в першому кварталі 2026 року», — додали аналітики.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ досягли переваги над російською армією на полі бою у використанні БпЛА. Ця перевага українських військових не лише зупинила російське просування, а й сприяла значним і успішним контратакам Сил оборони.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що щодня українські війська БпЛА виконують понад 11 тисяч бойових вильотів. Водночас кількість завданих ударів у березні на 50% більше, ніж у лютому. Зокрема, було здійснено понад 350 ударів середньої дальності.

Аналітики кажуть, що зусилля ЗСУ щодо стримування та відкидання російських військ на півдні України мають каскадний ефект на інші ділянки фронту. Це змушує окупантів обирати між обороною від контратак і виділенням бійців та техніки для наступальних операцій на інших напрямках.

