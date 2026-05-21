Війна змінюється: що відомо про перші українські КАБи і чи зможуть вони зупинити армію РФ

Перша українська керована авіаційна бомба / © скриншот з відео

Українські інженери розробили першу вітчизняну керовану авіаційну бомбу (КАБ), яка успішно пройшла випробування та готова до бойового застосування. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров.

Розробка нового високотехнологічного озброєння в межах кластера Brave1 тривала 17 місяців. Створена українськими фахівцями КАБ під назвою «Вирівнювач» є унікальним рішенням, розробленим з урахуванням реалій сучасної війни.

«Це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску», — підкреслив Михайло Федоров.

Ключові характеристики та статус розробки:

Бойова частина: 250 кг.

Поточний етап: оборонне відомство вже закупило першу експериментальну партію.

Підготовка пілотів: наразі українські льотчики відпрацьовують бойові сценарії в реальних умовах.

«Україна переходить від імпорту окремих рішень до створення власної high tech-зброї, яка системно посилює Сили оборони та дає технологічну перевагу на полі бою», — підкреслив Михайло Федоров.

Очікується, що найближчим часом нові українські КАБи працюватимуть по цілях ворога. Наразі масштабуються рішення, які збільшують дальність і точність ураження та змінюють правила сучасної війни.

Війна в Україні: що означає поява КАБ для фронту

ТСН.ua з’ясовував, що означає поява цього озброєння для України і чи зможуть українські КАБи змінити хід війни, скільки їх для цього потрібно і які є перспективи.

Експерти зауважують, що поява української керованої авіаційної бомби «Вирівнювач» — це величезний плюс, враховуючи те, що Росія активно використовує проти нас КАБи ще з 2022 року.

«Поява власної КАБ — це дуже важливо для нас, адже зараз триває боротьба Сил оборони України з керованими авіаційними бомбами противника. Починаючи з 2022-го року, і зараз це серйозна проблема. Росіяни застосовують свої КАБи на фронті масово, і це завдає нам великої шкоди. Зрозуміло, що тепер, коли у нас є свій засіб, ситуація на полі бою зміниться. До цього нам з цим озброєнням частково допомагали союзники, надаючи свої аналоги — американські та французькі керовані авіабомби. Але ця кількість озброєння була невеликою», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006–2010 рр.).

До цього він додає, що поява «Вирівнювача» — це поки що «не про масштабну наявність і застосування».

«Наразі йдеться про факт — Україна розробила власну керовану авіаційну бомбу, зробила це у надважких умовах війни. Тепер справа за масштабуванням. Розумію, що всім хочеться різких змін ситуації на фронті, а вони можливі тільки на підставі — кількісних змін щодо цієї зброї, ну і безумовно, її характеристик. Треба, щоб КАБи у нас були не тільки з бойовою частиною у 250 кілограмів, а й у 500, 1000 і більше. Тоді вони будуть ще більш ефективними», — зазначає військовий експерт.

Проблема носіїв: які літаки запускатимуть українську КАБ

Ігор Романенко пояснює, що наявність керованих авіаційних бомб — це пів справи, бо для ефективного використання цього авіаційного озброєння потрібні літаки.

«Питання полягає в тому, з яких літаків ми можемо застосовувати КАБи. У даному випадку це Су-24, яких у нас невелика кількість. Також це можуть бути французькі винищувачі Mirage та МіГ-29. Але потужностей небагато, тому нам потрібні додаткові винищувачі, наприклад, французькі Mirage — для нас би це було дуже доречно. Підхід має бути системним: не тільки виробляти авіаційні засоби для завдавання ударів по противнику, а також принципово розглядати питання забезпечення носіями цього озброєння та в цілому його ефективного застосування», — зазначає Ігор Романенко.

Щодо потрібної кількості КАБів для відчутного удару по противнику, то експерт каже, що спочатку потрібно вирішити питання з носіями цієї зброї.

«Коли з’явиться досвід з застосування, коли побачимо ефективність, тоді варто нарощувати зусилля з модернізації. Тобто переходити до покращення якісних характеристик — займатися потужністю бойової частини КАБ, її дальності та можливості застосування, щоб це було безпечним для пілотів», — пояснює генерал-лейтенант.

Чи стане «Вирівнювач» новою «срібною кулею»?

Щодо питання, чи зможуть вітчизняні КАБи стати вагомим фактором, щоб зупинити наступальні дії противника на фронті, експерт зазначає, що це можливо за умови, якщо у нас набереться необхідна кількість КАБ і ця кількість переросте у якість.

«Поки ми на початку цього процесу. Він дуже непростий, бо виконується в умовах війни. Тому не варто очікувати чергової „срібної кулі“, яка одразу змінить ситуацію на фронті. Історія та досвід безпосередньо цієї війни показує, що навіть наявність ядерної зброї не забезпечує відсутність війни, приклад цьому — Ізраїль. Та й наш противник — РФ, яка вважається ядерною державою, поки не може застосувати ядерну зброю тактичного рівня в умовах війни, а використовує його наявність для залякування та тиску», — зазначає Ігор Романенко.

Вимоги сучасної війни: все має працювати в комплексі

Експерт додає, що поява української керованої авіаційної бомби, як і масштабування ракетного озброєння та інших ударних засобів, особливо засобів протиповітряної та протиракетної (антибалістики), є зміцненням «меча та щита» в руках воїнів Сил оборони України.

«Все це у кінцевому підсумку призведе до того, що ведення бойових дій Росією буде зупинено. Для цього нам треба нарощувати потенціал, хоча б до рівня, аби досягти паритету по кожній позиції з противником. Наприклад, його ми вже досягли у дронах. Досягнемо і по керованих авіаційних бомбах. Згадайте, як починалася ця війна зі застосування бронетехніки і танків. І де зараз ці танки?», — зазначає Ігор Романенко.

Військовий експерт підкреслює, що за чотири роки війна змінилась технологічно. І вирішити її результат за рахунок якогось одного засобу озброєння малоймовірно, це все треба робити у комплексі.

«Зараз все більше новацій, які можуть змінити перебіг цієї війни, переходять на застосування у різних видах озброєння штучного інтелекту. Саме вони додають потенціалу у ефективності ведення війни і можуть дати для нас результат. А на поточний час для нас результат — це зупинення ведення бойових дій. Наступний крок — модернізація країни та відновлення територіальної цілісності», — зауважує Ігор Романенко.

КАБи розширять кілзону у бік противника

Експерт додає, якщо припустити, що у нас з’явиться достатня кількість КАБів, тоді можна розглядати питання виходу з глухого кута, якими зараз стали на фронті кілзони. Росія, маючи у наявності керовані авіаційні бомби, постійно їх використовує на лінії фронту та завдає ударів по наших прифронтових містах.

«Основа кілзони формується за рахунок передусім дронів, а також з застосування авіаційних засобів — російських керованих авіаційних бомб та артилерії. Тобто КАБи є частиною складової формування кілзон. Тому, якщо у нас з’являться власні КАБи, а такі засоби вже є, то це означає, що і з нашого боку можливості будуть зростати, і кілзона буде розширюватися у бік ворога», — підсумовує Ігор Романенко.

