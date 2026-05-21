У блакитному сарафані і без бюстгальтера: Демі Мур залишила відбитки своїх долонь у Каннах
Акторка зацементувала відбитки своїх рук під час церемонії на Лазуровому узбережжі.
Демі Мур, як членкиня журі Каннського кінофестивалю, взяла участь у церемонії зняття відбитків долонь на Лазуровому узбережжі.
Фотографи зазнімкували, як акторка кладе руки на велику дошку, а потім демонструє відбитки свої долонь із підписом на ній.
На події Мур з’явилася у ніжному аутфіті. На ній був блакитний сарафан з деніму від Emilia Wickstead довжини міді, на бретельках і зі спідницею А-силуету, у якому вона мала кокетливий вигляд. Вбрання, під яким не було бюстгальтера, зірка скомбінувала з блакитними мюлями на шпильках і милою блакитною сумочкою з вишивкою і хусткою з ніжним квітковим принтом, обмотаною навколо ручки.
У Демі був макіяж із рожевою помадою, акуратна укладка і довгий манікюр. Лук вона завершила чорними сонцезахисними окулярами і діамантовими прикрасами.
Нагадаємо, Демі Мур вийшла на червону доріжку у білій сукні-русалці і з довгим чорним шарфом-краваткою.