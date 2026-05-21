Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
51
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати грибний суп-пюре

Особливість приготування цього грибного супу в тому, що готується він із додаванням вершків, і тому виходить ситним, смачним, із густою кремовою текстурою.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
180 ккал
Грибний суп-пюре

Грибний суп-пюре / © Credits

Готовий суп подайте із сухариками та зеленню.

Інгредієнти

печериці
450 г
картопля
1 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
вершки 20%
200 мл
вершкове масло
50 г
вода
800 мл
перець чорний мелений
сіль
зелень (кріп, петрушка)

  1. Печериці промийте під проточною водою, обсушіть паперовим рушником і наріжте тонкими скибочками, два грибочки наріжте тонкими пластинами й обсмажте їх окремо на вершковому маслі до золотистого кольору.

  2. Картоплю, цибулю очистьте, картоплю наріжте на дрібні кубики, цибулю — на тонкі півкільця.

  3. На дно каструлі викладіть вершкове масло й обсмажте цибулю до м’якості, додайте гриби й обсмажте 4-6 хвилин, потім викладіть картоплю, влийте воду, доведіть до кипіння і варіть 15 хвилин.

  4. Занурювальним блендером пробийте суп до однорідної та гладкої консистенції, потім влийте вершки, поперчіть, посоліть, доведіть до кипіння та зніміть з вогню.

  5. Розлийте суп по тарілках, прикрасьте смаженими грибами і посипте зеленню.

Поради:

  • Вершки використовуйте будь-якої жирності.

