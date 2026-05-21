Як приготувати грибний суп-пюре
Особливість приготування цього грибного супу в тому, що готується він із додаванням вершків, і тому виходить ситним, смачним, із густою кремовою текстурою.
Готовий суп подайте із сухариками та зеленню.
Інгредієнти
- печериці
- 450 г
- картопля
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- вершки 20%
- 200 мл
- вершкове масло
- 50 г
- вода
- 800 мл
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
- зелень (кріп, петрушка)
-
Печериці промийте під проточною водою, обсушіть паперовим рушником і наріжте тонкими скибочками, два грибочки наріжте тонкими пластинами й обсмажте їх окремо на вершковому маслі до золотистого кольору.
Картоплю, цибулю очистьте, картоплю наріжте на дрібні кубики, цибулю — на тонкі півкільця.
На дно каструлі викладіть вершкове масло й обсмажте цибулю до м’якості, додайте гриби й обсмажте 4-6 хвилин, потім викладіть картоплю, влийте воду, доведіть до кипіння і варіть 15 хвилин.
Занурювальним блендером пробийте суп до однорідної та гладкої консистенції, потім влийте вершки, поперчіть, посоліть, доведіть до кипіння та зніміть з вогню.
Розлийте суп по тарілках, прикрасьте смаженими грибами і посипте зеленню.
Поради:
Вершки використовуйте будь-якої жирності.