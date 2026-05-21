Палає в Петербурзі: "АТЕШ" влаштував диверсію на залізниці та підірвав нафтову логістику (фото, відео)
Ця диверсія поставила під загрозу роботу ключового нафтового експортного порту Усть-Луга.
Партизанський рух «АТЕШ» провів успішну операцію у Санкт-Петербурзі (РФ). Агенти підпалили тепловоз, який забезпечував нафтову логістику у північно-західному регіоні Росії та забезпечення промислових підприємств.
Про це «АТЕШ» повідомив у Мережі.
У Санкт-Петербурзі агенти «Атеш» здійснили підпал тепловоза, який використовувався для транспортування нафтових вантажів і підтримки логістичних ланцюгів промислової та енергетичної інфраструктури регіону.
«Північно-західна логістика працює під незмінним тиском. Залізнична інфраструктура перевантажена. Будь-який збій у вузлових точках призводить до затримок постачання палива та сировини«, — зауважили в русі.
Робота промислових підприємств регіону безпосередньо залежить від стабільності цих маршрутів. Особливе значення має близькість Усть-Луги — одного з головних центрів експорту нафти та нафтопродуктів.
Через будь-які перебої у транспортній системі швидко виникають проблеми в усій галузі: заводи недоотримують необхідну сировину, порти стикаються зі скороченням вантажопотоку, а регіональні постачання починають порушуватися.
«Навіть у глибокому тилу критична інфраструктура залишається вразливою. Безпечних місць для путінської машини немає», — додали в «АТЕШ».
Нагадаємо, раніше у травні агенти руху «АТЕШ» знищили вантажний електровоз на залізниці в Липецькій області РФ. Цей локомотив окупанти використовували для транспортування боєприпасів, палива, озброєння та важкої техніки на фронт.
До слова, 21 травня дрони атакували у Росії Сизранський НПЗ, що входить до Самарського вузла «Роснефти». На підприємстві спалахнула пожежа. Місцеві мешканці зняли на відео пожежу та вибухи. Цей завод є стратегічно важливим об’єктом, оскільки його потужність дозволяє переробляти від 7 до 8,9 млн т нафти щороку.