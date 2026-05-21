Пылает в Петербурге: "АТЭШ" устроило диверсию на железной дороге и подорвал нефтяную логистику (фото, видео)

Движение «АТЕШ» подожгло тепловоз в Санкт-Петербурге / © Telegram / Движение "АТЕШ"

Реклама

Партизанское движение «АТЕШ» провело успешную операцию в Санкт-Петербурге. Агенты подожгли тепловоз, который обеспечивал нефтяную логистику в северо-западном регионе России и обеспечение промышленных предприятий.

Об этом «АТЕШ» сообщило в Сети.

В Санкт-Петербурге агенты «Атеш» совершили поджог тепловоза, который использовался для транспортировки нефтяных грузов и поддержки логистических цепей промышленной и энергетической инфраструктуры региона.

Реклама

«Северо-западная логистика работает под неизменным давлением. Железнодорожная инфраструктура перегружена. Любой сбой в узловых точках приводит к задержкам поставок топлива и сырья«, — отметили в движении.

Работа промышленных предприятий региона напрямую зависит от стабильности этих маршрутов. Особое значение имеет близость Усть-Луги — одного из главных центров экспорта нефти и нефтепродуктов.

Из-за любых перебоев в транспортной системе быстро возникают проблемы во всей отрасли: заводы недополучают необходимое сырье, порты сталкиваются с сокращением грузопотока, а региональные поставки начинают нарушаться.

«Даже в глубоком тылу критическая инфраструктура остается уязвимой. Безопасных мест для путинской машины нет», — добавили в «АТЕШ».

Реклама

Движение «АТЕШ» подожгло тепловоз в Санкт-Петербурге / © Telegram / Движение "АТЕШ"

Дата публикации 08:36, 21.05.26 Количество просмотров 5 «АТЕШ» сжег тепловоз в Санкт-Петербурге и заблокировал нефтяную логистику РФ

Напомним, ранее в мае агенты движения «АТЭШ» уничтожили грузовой электровоз на железной дороге в Липецкой области РФ. Этот локомотив оккупанты использовали для транспортировки боеприпасов, топлива, вооружения и тяжелой техники на фронт.

К слову, 21 мая дроны атаковали в России Сызранский НПЗ, входящий в Самарский узел «Роснефти». На предприятии вспыхнул пожар. Местные жители сняли на видео пожар и взрывы. Этот завод является стратегически важным объектом, поскольку его мощность позволяет перерабатывать от 7 до 8,9 млн т нефти ежегодно.

Новости партнеров