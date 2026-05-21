Виктор Орбан / © Associated Press

Правящая партия «Тиса» подала в парламент свое первое предложение по поводу изменений в Конституцию Венгрии. Документ предусматривает ограничение пребывания в должности премьер-министра двумя сроками, что исключит возможность возвращения Виктора Орбана на должность главы правительства.

Об этом сообщает Telex и HVG.hu.

Инициативу внесли депутаты фракции «Тиса» Мартон Меллетей-Барна и Иштван Хантоши. Законопроект получил название «Шестнадцатая поправка к Основному Закону Венгрии».

В частности, документ предлагает дополнить Конституцию нормой, по которой премьер-министром не может быть избран человек, который уже занимал этот пост восемь лет или более — даже с перерывами. В то же время будут учитываться все премьерские мандаты после 2 мая 1990 года.

Новоизбранный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр 9 мая прибыл в парламент страны и принял присягу. Европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский поздравили его с вступлением в должность.

Петер Мадьяр возглавил правительство Венгрии после предвыборной кампании, в которой обещал изменения на фоне экономической стагнации и напряженных отношений Будапешта с союзниками во время предыдущего премьера Виктора Орбана.

Виктор Орбан заявил о намерении отказаться от депутатского мандата и покинуть парламент. В то же время, он планирует сосредоточиться на реорганизации партии «Фидес» после поражения на выборах.

Орбан признал, что результат выборов стал для него неожиданным, поскольку до голосования он был уверен в своей победе.

