Украина и Венгрия начали переговоры: чего требует преемник Орбана

Венгрия и Украина начали раунд технических переговоров по «защите» прав венгерского меньшинства на Закарпатье.

Об этом сообщил новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр после телефонного разговора с президентом Европейского совета Антониу Коштой.

«Перед началом сегодняшнего заседания кабинета министров я позвонил по телефону президенту Европейского совета и сообщил, что мы начали раунд переговоров на техническом уровне с украинской стороной, направленный на то, чтобы как можно быстрее обеспечить правовые гарантии языковых, образовательных и культурных прав венгерской общины на Закарпатье», — написал он в соцсети Х.

Мадьяр утверждает, что Кошта заверил его, что вчера «четко дал понять президенту Украины, что уважение прав проживающего в Украине венгерского меньшинства должно предшествовать любым дальнейшим шагам» Киева для вступления в ЕС.

Ранее сообщалось, что новый лидер Венгрии Петер Мадьяр пошел по пути Орбана в отношениях с Украиной.

Напомним, Мадьяр хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в июне, чтобы обсудить этот вопрос, и ультимативно добавил, что встреча должна быть проведена в Берегово на Закарпатье, где крупнейшее венгерское меньшинство. В Офисе президента в свою очередь прокомментировали инициативу Петера Мадьяра по встрече с Владимиром Зеленским на Закарпатье.

