В России массово банкротят регионы: Зеленский сделал заявление

У Российской Федерации нет ресурсов для бесконечного ведения боевых действий, а значительное количество ее регионов уже находится в состоянии банкротства.

Об этом в своем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Банкротство в РФ — что известно

По словам Зеленского, финансовые накопления России ограничены, а совместные действия Украины и международных партнеров заставляют российское руководство двигаться к прекращению агрессии.

«Путин, конечно, отложил денег на войну, но точно не столько, чтобы воевать бесконечно. Каждый наш ответный удар, каждый наш совместный с партнерами шаг давления — все это толкает Россию заканчивать свою войну», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что текущая политика руководства Кремля разрушает внутреннюю экономику страны-агрессора, в результате чего субъекты федерации теряют платежеспособность.

«Сейчас у них уже значительное количество регионов в состоянии банкротства, и Путин ведет к банкротству Россию», — заявил он.

Противодействие российским финансовым схемам

Владимир Зеленский отметил, что Украина вместе с союзниками отслеживает попытки Российской Федерации обойти ограничения и найти дополнительные источники финансирования для продолжения войны. Помешать этим попыткам будут внедряться соответствующие контрмеры.

«И разные схемы, которые они придумывают, чтобы заработать денег, им не помогут. Мы видим эти российские схемы. Мы фиксируем их. И будем ломать их», — резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, в Москве дерзко продолжают утверждать, мол, не получали от Киева «никаких сигналов о готовности к новому раунду переговоров». В то же время Россия очень этого стремится и готова возобновить диалог.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров озвучили свои условия для окончания войны в Украине и разразился новой угрозой. По его словам, Россия «при всех обстоятельствах будет достигать целей „сво“», или, лживо добавил он, «преимущественно по дипломатическому пути», или «в пределах „сво“.

