Ученые обнаружили гигантское "кладбище" следов динозавров: что нашли

Во время похода ученые обнаружили, что на скале на Аляске на закате найдены тысячи хорошо сохранившихся следов динозавров

В Национальном парке и заповеднике Денали палеонтологи нашли самое большое из известных мест нахождения следов динозавров на Аляске. Объект, получивший название «Колизей», содержит тысячи окаменевших отпечатков лап доисторических животных, живших около 70 миллионов лет назад в поздний меловой период.

Об этом сообщили Daily galaxy.

Обстоятельства открытия и уникальность памятки

Локация по своим размерам напоминает небольшой торговый центр и отличается от найденных в парке зон наличием многих повторяющихся слоев отпечатков.

Это не просто один уровень породы со следами на нем. Это последовательность во времени. До сих пор на Денале были и другие известные месторасположения следов, но ничего такого масштаба», — отметил ведущий автор исследования Дастин Стюарт.

Первоначально ученые не осознавали масштабов находки, поскольку заметили лишь несколько отпечатков у подножия скалы, которая внешне выглядела как обычно каменное образование. Ситуация изменилась во время заката, когда лучи под прямым углом подсветили рельеф стены, проявив сотни других следов.

«Когда солнце идеально размещается вокруг этих грядок, они просто взрываются. Мы все были просто ошеломлены», — рассказал Стюарт.

Вертикальные скальные стены, которые сейчас поднимаются высотой более 20 этажей, миллионы лет назад были плоским илистым поймой с реками и прудами. Динозавры регулярно ходили по этим мягким наносам, оставляя прямые отпечатки или формы, которые затем заполнялись другими осадочными породами и твердели.

Тектонические процессы при формировании Аляскинского хребта впоследствии развернули эти пласты вверх. Директор Музея Севера Университета Аляски Пэт Дракенмиллер добавил, что на отдельных отпечатках до сих пор подробно видна форма пальцев ног и текстура кожи животных.

Исследование древней экосистемы

Кроме следов рептилий, на месте раскопок были найдены окаменевшие растения, пыльца, остатки пресноводных моллюсков и следы беспозвоночных, что позволило реконструировать древнюю среду региона.

«Все эти маленькие подсказки составляют представление о том, как выглядела среда в целом», — заметил Дастин Стюарт.

В поздний меловой период климат на Аляске был гораздо теплее. По ландшафту эта местность напоминала современный Тихоокеанский Северо-Запад с развитой речной системой, озерами, хвойными и лиственными лесами и густыми кустарниками из папоротника и хвоща.

Фауна доисторической Аляски

Большинство обнаруженных отпечатков принадлежат крупным травоядным рептилиям. В частности утконосым и рогатым динозаврам. Ученые идентифицировали следы как взрослых особей, так и детенышей, что свидетельствует о длительном заселении этой территории разными поколениями животных.

Также зафиксированы следы хищников, среди которых тираннозавры и хищные птицы, а также более мелкие отпечатки летающих рептилий.

«На Денале бегал тиранозавр, который был во много раз больше самого бурого медведя, живущего там сегодня. Там были хищные птицы. Имелись летающие рептилии. Там были птицы. Это была удивительная экосистема», — отметил Пэт Дракенмиллер.

В настоящее время территория «Колизея» находится под официальной защитой Службы национальных парков США, которая будет координировать дальнейшую работу ученых на объекте.

