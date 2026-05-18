Китай готовится к удару: почему Пекин усиливает связи с Москвой

Си Цзиньпин и Владимир Путин / © Associated Press

Переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина на прошлой неделе, похоже, почти не затронули войну в Украине и отношения Китая с Россией. В заявлении Пекина после встречи лишь коротко упомянули об «украинском кризисе», в то время как в сообщении американской стороны эта тема вообще не фигурировала.

Об этом говорится в материале The Guardian.

Главными же вопросами переговоров стали торговля, Тайвань и война на Ближнем Востоке. Трамп после встречи заявил, что Китай соглашается с ним о важности возобновления работы Ормузского пролива.

В то же время Си Цзиньпин, по сообщениям, оказывал давление на Трампа в вопросе Тайваня. Китайский лидер предупредил о риске конфликта, если этот вопрос не будет «должно урегулирован». После визита в Пекин Трамп заявил, что еще не решил, одобрять ли многомиллиардное соглашение о продаже американского оружия Тайваню.

Для Китая блокирование такого соглашения стало важной дипломатической победой. Пекин считает Тайвань своей территорией и стремится установить контроль над островом, хотя большинство тайванцев выступает против такого сценария.

Тайвань мог быть скрытой темой переговоров Си и Путина

Старший научный сотрудник Атлантического совета Джозеф Уэбстер предположил, что именно Тайвань может быть ключевым подтекстом сближения Си Цзиньпина с Владимиром Путиным.

По его мнению, Пекин может стремиться заключить с Москвой новые энергетические договоренности, чтобы обеспечить себе стабильные поставки топлива в случае предстоящего конфликта вокруг Тайваня.

Вебстер отметил, что расширение мощностей российского нефтепровода в Китай «значительно усилит нефтяную безопасность Пекина в случае возникновения ситуации с Тайванем».

Россия продвигает новый газопровод в Китай

Москва, в свою очередь, пытается убедить Китай активнее продвигать строительство газопровода «Сила Сибири-2». Этот проект должен добавить около 50 миллиардов кубометров мощности в энергетическую сеть между двумя странами.

Для России газопровод является способом усилить зависимость Китая от российских энергоносителей и компенсировать потерю европейских рынков после полномасштабного вторжения в Украину. Для Пекина такие поставки могут стать стратегической страховкой на случай крупного кризиса в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Возможна война КНР против Тайваня: последние новости

Советники президента США Дональда Трампа прогнозируют, что Китай может попытаться захватить Тайвань в течение следующих пяти лет. Такой шаг лидера КНР Си Цзиньпина грозит перекрыть Штатам доступ к микрочипам, необходимым для развития искусственного интеллекта. Американская экономика пока совершенно не готова к подобным последствиям.

Напомним, во время закрытых переговоров с Трампом в Пекине 14 мая Си заявил, что вопрос Тайваня самый важный в двусторонних отношениях. Он строго предупредил: неправильный подход к этой теме чреват стабильностью, может привести к столкновениям и даже к военному конфликту между США и КНР. Аналитики подчеркивают, что китайский лидер фактически недвусмысленно предостерег Вашингтон «не играть» с этим вопросом.

После визита в Пекин Трамп предостерег Тайвань от объявления независимости, отметив, что не хочет воевать в тысячах милях от дома, и призвал обе стороны «охладить ситуацию». Он подтвердил, что дискуссия по поводу острова была главным приоритетом для Си, но позиция Вашингтона остается неизменной.

