Место жительства может влиять на скорость старения: ученые совершили неожиданное открытие

Место жительства может влиять на скорость старения

Реклама

Место, где живет человек, может влиять не только на образ жизни, но и на биологическое старение организма. Исследователи из Стэнфордского университета выяснили, что география и этническое происхождение связаны с работой иммунитета, метаболизмом, микробиомом кишечника и процессами старения клеток.

Группа ученых из Стэнфордского университета провела исследование, показавшее: место жительства человека может существенно влиять на то, как быстро стареет его организм, передает IFL Science.

Исследователи использовали технологию «глубокого профилирования» — мультиомиксный подход, позволяющий одновременно анализировать гены, белки, метаболизм, микробиота кишечника и другие молекулярные показатели.

Реклама

В исследовании приняли участие 322 здоровых человека из Европы, Восточной Азии и Южной Азии. Ученые сравнивали показатели людей разного происхождения, живущих как на «родном» континенте, так и за его пределами. Это позволило отдельно оценить влияние генетики и среды.

Что выяснили ученые

По словам соавтора исследования, профессора генетики Стэнфордского университета Майкла Снайдера, ученые впервые провели столь детальное исследование людей из разных частей света.

Результаты показали, что часть молекулярных особенностей связана именно с этническим происхождением. К примеру, у представителей Южной Азии выявили более высокие показатели влияния патогенов. У людей европейского происхождения фиксировали большее разнообразие кишечной микробиоты, а также более высокие уровни некоторых метаболитов, связанных с сердечно-сосудистыми рисками.

Эти особенности сохранялись вне зависимости от того, где именно жили участники исследования. Это может свидетельствовать о заметном влиянии генетического происхождения на биологические процессы.

Реклама

Как география связана со старением

Наиболее неожиданным открытием стало то, что место жительства может быть связано с биологическим возрастом человека.

Исследователи выяснили, что люди восточноазиатского происхождения, живущие за пределами Азии, имели признаки большего биологического возраста, чем оставшиеся в Азии. В то же время, у людей европейского происхождения наблюдалась противоположная тенденция: за пределами Европы они выглядели биологически моложе.

Ученые отмечают, что это не означает прямой и одинаковой для всех закономерности. Речь идет о сложном взаимодействии генетики, среды, образа жизни, питания, микробиоме и других факторах.

Кишечник тоже может быть связан со старением

Команда также выявила ранее неизвестную связь между геном теломеразы, участвующим в процессах клеточного старения, кишечным микробом и липидной молекулой сфингомиелином.

Реклама

Это может указывать на возможный механизм, через который бактерии кишечника способны влиять на скорость старения клеток. Однако для подтверждения этой связи требуются дополнительные исследования.

Почему это важно для медицины

Ученые считают, что результаты исследования могут помочь развитию персонализированной медицины. Вместо универсального подхода к лечению врачи в будущем смогут более точно учитывать не только возраст и состояние здоровья пациента, но и его происхождение, местожительство, микробиом и метаболические особенности.

Соавтор исследования, профессор Манчестерского университета Ричард Анвин отметил, что биология человека формируется сочетанием генетического происхождения и среды, в которой он живет.

По его словам, место жительства может оказывать существенное влияние на ключевые молекулярные процессы, в частности на то, как стареют клетки. Поэтому персонализированная медицина должна учитывать реальное глобальное разнообразие людей, а не опираться только на данные одной популяции.

Реклама

Напомним, ученые из Каролинского института (Швеция) определили точный возраст, когда физические возможности человека начинают снижаться. Подробности уникального 47-летнего исследования.

Новости партнеров