Капуста и йогурт

Главная задача любого сбалансированного рациона — бесперебойное снабжение организма всеми необходимыми микроэлементами. Однако с годами потребность в определенных питательных веществах становится значительно острее, ведь тело начинает сталкиваться с новыми вызовами: замедлением метаболизма, склонностью к набору веса, хроническими воспалениями и более высокими рисками развития серьезных заболеваний. Защитить себя и минимизировать эти угрозы можно, добавив в ежедневное меню так называемые суперфуды — продукты со сверхвысокой концентрацией витаминов и минералов, которые комплексно поддерживают иммунитет и пищеварительную систему.

Нутрициологи Кристиан Мор и Лиза Ричардс и диетолог Джей Ковин единодушно советуют всем, кто перешагнул сорокалетний рубеж, сфокусироваться на двух доступных суперпродуктах, а именно, греческом йогурте и овощах из семейства крестоцветных.

Семья крестоцветных: гормональный баланс и антиоксидантный щит

Для эффективной профилактики опасных возрастных болезней диетолог Кристиан Мори настоятельно рекомендует существенно увеличить в рационе долю крестоцветных овощей. К этой мощной растительной группе относятся белокочанная, цветная и брюссельская капуста, брокколи, кале (кудрявая капуста) и бок-чой. Все они насыщены уникальными защитными ферментами, витаминными комплексами и минералами.

Особую ценность для организма после сорока лет имеют именно темно-зеленые представители этой семьи, такие как брокколи и кале. Они являются мощными источниками витаминов А и С, а также содержат фитонутриенты — особые растительные соединения, активно гасящие внутренние воспалительные процессы и существенно снижающие риск возникновения онкологических заболеваний. Кроме того, эти овощи снабжают клеткам большое количество калия, кальция, селена и качественной грубой клетчатки, которая является необходимым топливом для желудочно-кишечного тракта.

Еще один весомый плюс крестоцветных — их способность мягко регулировать гормональный фон, становящийся жизненно необходимым для женщин в период деликатной возрастной перестройки и менопаузы. При пищеварении этих овощей выделяется активное вещество дииндолилметан (DIM). Этот компонент помогает гармонизировать уровень эстрогена, стимулируя выработку его безопасной и полезной формы (2-гидроксиэстрона) и одновременно угнетая агрессивную форму (16-альфа-гидроксиэстрон). Именно избыток последней формы чаще всего провоцирует резкий набор веса и повышает риск развития гормонозависимых опухолей, в частности рака матки и молочной железы.

Эти продукты максимально просты в приготовлении и легко сочетаются с другими ингредиентами. Например, запеченная в духовке цветная капуста или бок-чой станут отличным питательным дополнением к теплым салатам и кашам из цельнозерновых круп.

Натуральный греческий йогурт: возрождение микробиому и контроль веса

Если ваша цель — наладить ежедневное пищеварение и заселить кишечник правильными микроорганизмами, лучшим решением станет регулярное употребление ферментированных продуктов, среди которых лидирует натуральный греческий йогурт. Джей Ковин отмечает его уникальность, этот продукт содержит огромное количество легкоусвояемого белка при минимальной калорийности, что делает его идеальным диетическим выбором.

Главная сила греческого йогурта заключается в пробиотиках — живых полезных бактериях, создающих здоровую среду в пищеварительной системе. Когда микробиом кишечника находится в норме, организм начинает гораздо лучше и качественнее впитывать витамины и минералы из всей другой пищи, которую вы потребляете. Здоровый баланс микробов также помогает контролировать обмен веществ и провоцирует естественное, неопасное похудение без стресса для тела. Кроме йогурта, аналогичные живые культуры можно найти в традиционной квашеной капусте или корейском кимче, или принимать их в качестве сертифицированных аптечных биодобавок.

Нутрициологиза Лиза Ричардс полностью поддерживает это мнение, добавляя, что ежедневная порция такого кисломолочного продукта системно обновляет защитный слой кишечника. Это приносит пользу не только для фигуры, ведь состояние органов пищеварения оказывает непосредственное влияние на силу нашей иммунной системы. Чтобы получить максимальную пользу для здоровья, специалист советует обогащать йогурт полезными растительными добавками, например суперфудом в виде семян чиа.

Безусловно, если у вас серьезные хронические расстройства пищеварения или другие подтвержденные болезни, для разработки индивидуального лечебного меню необходимо обязательно обратиться к своему профильному врачу. Однако для общей профилактики и поддержания хорошего самочувствия добавление крестоцветных овощей и натурального йогурта в ежедневный рацион станет простым и чрезвычайно эффективным шагом к активному долголетию.

