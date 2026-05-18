Когда возможен перелом в войне: в ВСУ назвали ключевые факторы

Украина постепенно приближается к перелому в войне, однако говорить о полном перехвате стратегической инициативы Силами обороны пока рано.

Об этом заявил генерал-лейтенант Сергей Наев, для Новости.LIVE.

Условия перехвата стратегической инициативы

По словам Сергея Наева, достижение стратегического перелома в пользу Украины напрямую зависит от объемов вооружения и регулярности поражения военных объектов Российской Федерации.

«Говорить прямо о стратегических инициативах, в настоящее время, к сожалению, еще нельзя, но мы можем добраться до этой стратегической цели. когда произойдет перелом. Для этого необходима сила и средства — это обычная военная математика. Потому как можно больше дронов, как можно больше ударов по тылам в оперативной глубине, в стратегической глубине. И если будем продолжать, мы обязательно будем постепенно приближаться к этой цели», — подчеркнул генерал-лейтенант.

Действия и состояние российских войск

В то же время Сергей Наев отметил, что российская сторона продолжает активно принимать меры по усилению собственного наступательного потенциала и наращиванию мощностей военно-промышленного комплекса.

«Враг тоже бодрствует. Он развернул свою оборонительную промышленность, он производит свои средства огневого поражения. У него проходит докумплектование личным составом», — сообщил военный.

Он также уточнил, какие именно методы применяет российское командование для пополнения рядов своей армии и контроля над личным составом непосредственно в зоне боевых действий.

«И у них мотивация за деньги мы это знаем, но есть и принуждение, физическое принуждение там непосредственно в воинских частях. Их буквально гонят на наши оборонительные позиции. Это война, и я буду радоваться каждому успеху сил обороны», — резюмировал Сергей Наев.

