Украина может перекрыть нефтяной экспорт РФ в сутки: в Fire Point раскрыли жесткий сценарий

Денис Штиллерман

Реклама

Совладелец и главный конструктор украинской компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что Украина потенциально может за сутки перекрыть весь нефтяной экспорт России в Балтийском и Черном морях.

Об этом Штиллерман заявил в интервью Янине Соколовой.

По его словам, именно нефтяные доходы остаются одним из ключевых источников финансирования российской агрессии против Украины. Поэтому давление на этот сектор, по мнению Штиллермана, могло бы иметь серьезные последствия для экономики РФ.

Реклама

Он описал сценарий, при котором Украина могла бы объявить морскую блокаду и предупреждать танкеры о необходимости сменить курс. В случае отказа или попытки открыть огонь, по его словам, судно могло рассматриваться уже как военная цель.

«Мы можем за сутки прикрыть весь нефтяной экспорт России в Балтийском и Черном море. За сутки», — заявил Штилерман.

В то же время он признал, что такой шаг может повлечь за собой жесткий ответ со стороны России, в частности удары или попытки заблокировать украинскую портовую инфраструктуру.

"Видимо, россияне нам закроют весь порт Одессы, но мы им закроем сотни миллиардов долларов от нефти, которые они могут продавать сейчас", - сказал совладелец Fire Point.

Реклама

По словам Штиллермана, для Украины такая операция могла бы стоить значительно меньше, чем экономические потери, которые в таком случае понесла бы Россия из-за остановки морского экспорта нефти.

Как украинские дроны прорвали "крепость" Кремля

Напомним, 17 мая украинские силы провели одну из самых результативных атак по Москве и Подмосковью с начала полномасштабной войны. Несмотря на то, что столичный регион РФ прикрывает несколько эшелонов противовоздушной обороны, в том числе два плотных кольца ПВО, части украинских дронов удалось прорвать эту защиту.

Под удар попали стратегические объекты, связанные с русским военно-промышленным комплексом и нефтяной инфраструктурой. Цели были расположены как на подступах к Москве, так и внутри оборонительного периметра, который Кремль годами позиционировал как почти неприступный.

Среди подтвержденных пораженных объектов – завод микроэлектроники «Ангстрем» в Зеленограде, Солнечногорская нефтеналивная станция и Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Также сообщалось об ударе по нефтеперекачивающей станции «Володарское».

Реклама

У атаки был не только военный, но и серьезный информационный эффект. В России начали открыто обсуждать уязвимость московской ПВО, что явилось репутационным ударом для Кремля и поставило под сомнение образ столицы РФ как защищенной "крепости".

Новости партнеров