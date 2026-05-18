В Киеве и в ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза

В Киеве и других областях объявили воздушную тревогу из-за угрозы БпЛА и КАБов.

Воздушная тревога

Вечером 18 мая в Киеве, Киевской области и ряде других регионов Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные Силы ВС Украины предупредили об угрозе ударов беспилотниками и управляемыми авиационными бомбами (КАБ).

Об этом они сообщили в соцсетях.

Направления движения вражеских воздушных целей

По данным официального Telegram-канала Воздушных Сил ВСУ, по состоянию на 23.05 были зафиксированы пуски управляемых авиационных бомб российской тактической авиацией в направлении Днепропетровской и Донецкой областей.

Впоследствии опасность распространилась и на северные регионы. В 23:16 военные сообщили о движении вражеского беспилотника в сторону пригорода столицы.

«Ударный БпЛА в направлении Броваров», — отметили в Воздушных Силах.

Почти одновременно, в 23:18, угроза применения ударных дронов была объявлена и для востока страны:

«Группа БпЛА в направлении Краматорска», — говорится в сообщении военных.

Жителей всех регионов, где раздаются сирены, призывают находиться в укрытиях или соблюдать правила «двух стен» до отбоя воздушной тревоги.

По состоянию на 23:28 карта воздушной тревоги выглядит так:

Карта тревог

Напомним, российский диктатор Владимир Путин в войне на Украине теряет людей и ресурсы.

Также политолог Виктор Шлинчак отмечает, что в Кремле растет недовольство из-за войны.

