У Києві та в низці областей оголосили повітряну тривогу: яка є загроза

У Києві та в інших областях оголосили повітряну тривогу через загрозу БпЛА та КАБів.

Повітряна тривога

Увечері 18 травня у Києві, Київській області та низці інших регіонів України оголосили повітряну тривогу. Повітряні Сили ЗС України попередили про загрозу ударів безпілотниками та керованими авіаційними бомбами (КАБ).

Про це вони повідомили у соцмережах.

Напрямки руху ворожих повітряних цілей

За даними офіційного Telegram-каналу Повітряних Сил ЗСУ, станом на 23:05 було зафіксовано пуски керованих авіаційних бомб російською тактичною авіацією у напрямку Дніпропетровської та Донецької областей.

Згодом небезпека поширилася і на північні регіони. О 23:16 військові повідомили про рух ворожого безпілотника у бік передмістя столиці.

«Ударний БпЛА у напрямку Броварів», — зазначили у Повітряних Силах.

Майже одночасно, о 23:18, загрозу застосування ударних дронів було оголошено і для сходу країни:

«Група БпЛА у напрямку Краматорська», — йдеться у повідомленні військових.

Мешканців усіх регіонів, де лунають сирени, закликають перебувати в укриттях або дотримуватися правила «двох стін» до відбою повітряної тривоги.

Станом на 23:28 карта повітряної тривоги має такий вигляд:

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін у війні в Україні втрачає людей і ресурси.

Також політолог Віктор Шлінчак наголошує на тому, що у Кремлі зростає невдоволення через війну.

