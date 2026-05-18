- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 365
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві та в низці областей оголосили повітряну тривогу: яка є загроза
У Києві та в інших областях оголосили повітряну тривогу через загрозу БпЛА та КАБів.
Увечері 18 травня у Києві, Київській області та низці інших регіонів України оголосили повітряну тривогу. Повітряні Сили ЗС України попередили про загрозу ударів безпілотниками та керованими авіаційними бомбами (КАБ).
Про це вони повідомили у соцмережах.
Напрямки руху ворожих повітряних цілей
За даними офіційного Telegram-каналу Повітряних Сил ЗСУ, станом на 23:05 було зафіксовано пуски керованих авіаційних бомб російською тактичною авіацією у напрямку Дніпропетровської та Донецької областей.
Згодом небезпека поширилася і на північні регіони. О 23:16 військові повідомили про рух ворожого безпілотника у бік передмістя столиці.
«Ударний БпЛА у напрямку Броварів», — зазначили у Повітряних Силах.
Майже одночасно, о 23:18, загрозу застосування ударних дронів було оголошено і для сходу країни:
«Група БпЛА у напрямку Краматорська», — йдеться у повідомленні військових.
Мешканців усіх регіонів, де лунають сирени, закликають перебувати в укриттях або дотримуватися правила «двох стін» до відбою повітряної тривоги.
Станом на 23:28 карта повітряної тривоги має такий вигляд:
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін у війні в Україні втрачає людей і ресурси.
Також політолог Віктор Шлінчак наголошує на тому, що у Кремлі зростає невдоволення через війну.