Пішов у СЗЧ через хворобу: юристка пояснила, як військовим повернутися без судимості

СЗЧ через проблеми зі здоров’ям / © t.me/DeepStateUA

Реклама

Однією з найпоширеніших причин самовільного залишення частини (СЗЧ) серед військових стає не конфлікт із командуванням, а погіршення стану здоров’я та неможливість отримати належне лікування. У таких випадках вирішальну роль відіграють медичні документи та правильна фіксація всіх звернень.

Про це розповіла військова адвокатка Тетяна Козян в коментарі «РБК-Україна».

За її словами, якщо військовий може підтвердити проблеми зі здоров’ям офіційними медичними висновками, справа перестає виглядати виключно як дисциплінарне порушення.

Реклама

«Коли є підтвердження того, що людина не могла отримати необхідну медичну допомогу, акцент зміщується на питання захисту життя та здоров’я військовослужбовця», — пояснює адвокатка.

Як відбувається повернення після СЗЧ

У разі конструктивної позиції командування процедура повернення може проходити без додаткових конфліктів. Командир приймає рапорт, погоджує повернення військового та направляє його на військово-лікарську комісію (ВЛК).

Після цього суд може ухвалити рішення про поновлення на службі з урахуванням стану здоров’я.

Особливо важливими є цивільні медичні документи — результати МРТ, УЗД, висновки лікарів, довідки про лікування та інші підтвердження того, що проблеми зі здоров’ям були реальними.

Реклама

Що робити у разі конфлікту з командуванням

Втім, на практиці не всі командири готові йти назустріч військовим після СЗЧ. За словами юристки, іноді командування може ігнорувати рапорти, затягувати розгляд документів або демонструвати упереджене ставлення.

У таких ситуаціях адвокатка радить максимально офіційно фіксувати всі звернення:

надсилати документи рекомендованими листами;

використовувати адвокатські запити;

подавати рапорти через офіційні цифрові сервіси.

Це допоможе посилити позицію військового під час судового розгляду або слідства.

Чи можна перевестися в іншу частину

Якщо конфлікт із керівництвом стає критичним і повернення до підрозділу неможливе, одним із варіантів може бути переведення до іншої військової частини.

Реклама

Для цього потрібна письмова згода нового командира прийняти військового та забезпечити йому лікування або подальшу службу.

У такому разі суд може закрити провадження, а військовослужбовець продовжить службу вже в іншому підрозділі.

Які докази можуть допомогти

Юристи наголошують: чим краще підготовлена доказова база, тим більше шансів на позитивне рішення.

До доказів можуть належати:

Реклама

медичні довідки;

результати обстежень;

виписки з лікарень;

фото та відео стану здоров’я;

свідчення очевидців.

Однак фото та відео матимуть найбільшу силу лише разом з офіційними медичними документами.

Також важливо підтвердити добровільне повернення до служби із СЗЧ та правильно оформити всі рапорти й звернення.

Новини партнерів