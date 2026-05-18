- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 73
- Час на прочитання
- 2 хв
Пішов у СЗЧ через хворобу: юристка пояснила, як військовим повернутися без судимості
Адвокатка розповіла, які докази допомагають військовим після СЗЧ та коли можливе переведення в іншу частину.
Однією з найпоширеніших причин самовільного залишення частини (СЗЧ) серед військових стає не конфлікт із командуванням, а погіршення стану здоров’я та неможливість отримати належне лікування. У таких випадках вирішальну роль відіграють медичні документи та правильна фіксація всіх звернень.
Про це розповіла військова адвокатка Тетяна Козян в коментарі «РБК-Україна».
За її словами, якщо військовий може підтвердити проблеми зі здоров’ям офіційними медичними висновками, справа перестає виглядати виключно як дисциплінарне порушення.
«Коли є підтвердження того, що людина не могла отримати необхідну медичну допомогу, акцент зміщується на питання захисту життя та здоров’я військовослужбовця», — пояснює адвокатка.
Як відбувається повернення після СЗЧ
У разі конструктивної позиції командування процедура повернення може проходити без додаткових конфліктів. Командир приймає рапорт, погоджує повернення військового та направляє його на військово-лікарську комісію (ВЛК).
Після цього суд може ухвалити рішення про поновлення на службі з урахуванням стану здоров’я.
Особливо важливими є цивільні медичні документи — результати МРТ, УЗД, висновки лікарів, довідки про лікування та інші підтвердження того, що проблеми зі здоров’ям були реальними.
Що робити у разі конфлікту з командуванням
Втім, на практиці не всі командири готові йти назустріч військовим після СЗЧ. За словами юристки, іноді командування може ігнорувати рапорти, затягувати розгляд документів або демонструвати упереджене ставлення.
У таких ситуаціях адвокатка радить максимально офіційно фіксувати всі звернення:
надсилати документи рекомендованими листами;
використовувати адвокатські запити;
подавати рапорти через офіційні цифрові сервіси.
Це допоможе посилити позицію військового під час судового розгляду або слідства.
Чи можна перевестися в іншу частину
Якщо конфлікт із керівництвом стає критичним і повернення до підрозділу неможливе, одним із варіантів може бути переведення до іншої військової частини.
Для цього потрібна письмова згода нового командира прийняти військового та забезпечити йому лікування або подальшу службу.
У такому разі суд може закрити провадження, а військовослужбовець продовжить службу вже в іншому підрозділі.
Які докази можуть допомогти
Юристи наголошують: чим краще підготовлена доказова база, тим більше шансів на позитивне рішення.
До доказів можуть належати:
медичні довідки;
результати обстежень;
виписки з лікарень;
фото та відео стану здоров’я;
свідчення очевидців.
Однак фото та відео матимуть найбільшу силу лише разом з офіційними медичними документами.
Також важливо підтвердити добровільне повернення до служби із СЗЧ та правильно оформити всі рапорти й звернення.