Навіть у СРСР було більше: росіяни масово втрачають доступ до авіаперельотів

До літа 2026 року з російських аеропортів можна буде вилетіти прямими рейсами лише до 31–32 країн. Це приблизно на чверть менше, ніж було взимку. Для порівняння, у 1980-х роках СРСР мав пряме авіасполучення приблизно з 80–100 країнами. В АТОР зазначають, що навіть за часів «залізної завіси» міжнародна маршрутна мережа була значно ширшою, ніж у сучасної Росії.

Про це пише незалежне російське медіа “Важные истории”

За оцінкою асоціації, нинішня ситуація виглядає ще гірше з урахуванням того, що частина сучасних закордонних напрямків у радянський період фактично вважалася внутрішніми рейсами.

Скорочення авіамаршрутів у РФ пояснюють не лише санкційними обмеженнями. Серед причин також називають сезонність, конфлікти на Близькому Сході, паливні проблеми та політичні кризи в окремих регіонах.

Зокрема, досі не відновлено рейси до Саудівської Аравії, Кувейту, Бахрейну, Алжиру, Венесуели та на Кубу.

Серед доступних напрямків для росіян залишаються Абхазія, Іран, Ізраїль, ОАЕ, Оман, Афганістан, Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Монголія, В’єтнам, КНДР, Гонконг, Індія, Індонезія, Йорданія, Катар, Китай, Марокко, Ефіопія, Таїланд, Туреччина та Сербія.

Водночас в АТОР визнають, що значна частина цих напрямків не є привабливою для туристів. Реально затребуваними, за оцінками асоціації, можуть залишитися лише близько 15 маршрутів.

