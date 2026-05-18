«Задули» газом авто з дитиною: на Черкащині ТЦК потрапив у скандал через зупинку ветерана з ампутацією — соцмережі

ГО «Ветерани Батьківщини» заявила про напад на Черкащині працівників ТЦК на автомобіль військовослужбовця з ампутацією, де перебували також його дружина і дитина.

Скандал на Черкащині: Працівників ТЦК звинуватили у нападі з газом на авто військового з ампутацією

Про це повідомляє ГО «Ветерани Батьківщини».

За повідомленням цієї громадської організації, інцидент стався 16 травня на території Чигиринського району. Працівники ТЦК зупинили автівку військовослужбовця на реабілітації з ампутацією ноги — в салоні також перебувала його родина.

«На території Чигиринського району, працівниками ТЦК та СП був зупинений автомобіль, яким керував доброволець, діючий військовослужбовець на реабілітації, інвалід війни (ампутовано ногу), має бойові нагороди, іменну зброю, бойовий сержант на ім’я Володимир», — йдеться в повідомленні.

У ГО стверджують, що співробітники військкомату запустили в салон газ та почали погрожувати. На місце прибув екіпаж поліції, порушене провадження. Зазначається, що після прибуття поліції працівник ТЦК відмовився вибачатися, пішов і замкнувся в своєму автомобілі.

Зауважимо, що Черкаській обласні ТЦК та поліція не відреагували на цю інформацію і офіційно її не підтвердили.

