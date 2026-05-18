Скандал на Черкащині: Працівників ТЦК звинуватили у нападі з газом на авто військового з ампутацією

Реклама

На Черкащині ТЦК «задули» газом ветерана війни з ампутацією. У салоні також перебували його дружина з дитиною.

Про це повідомляє ГО «Ветерани Батьківщини».

За повідомленням цієї громадської організації, інцидент стався 16 травня на території Чигиринського району. Працівники ТЦК зупинили автівку військовослужбовця на реабілітації з ампутацією ноги — в салоні також перебувала його родина.

Реклама

«На території Чигиринського району, працівниками ТЦК та СП був зупинений автомобіль, яким керував доброволець, діючий військовослужбовець на реабілітації, інвалід війни (ампутовано ногу), має бойові нагороди, іменну зброю, бойовий сержант на ім’я Володимир», — йдеться в повідомленні.

У ГО стверджують, що співробітники військкомату запустили в салон газ та почали погрожувати. На місце прибув екіпаж поліції, порушене провадження. Зазначається, що після прибуття поліції працівник ТЦК відмовився вибачатися, пішов і замкнувся в своєму автомобілі.

Зауважимо, що Черкаській обласні ТЦК та поліція не відреагували на цю інформацію і офіційно її не підтвердили.

Новини партнерів