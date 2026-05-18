"Равлик уже був би в Чехії": у Латвії висловилися про наступ Росії в Україні

Байба Браже / © Associated Press

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже різко висловилася щодо темпів просування російської армії в Україні та закликала європейські країни не зменшувати допомогу Києву.

Про це йшлося під час безпекової конференції в Естонії.

Дипломатка іронічно прокоментувала заяви про нібито успіхи окупаційних військ РФ на фронті. За її словами, реальне просування російської армії настільки повільне, що навіть порівняння з равликом є несправедливим — але вже для самого равлика.

«Казати, що російська армія рухається зі швидкістю равлика — це образа для равликів. Якби равлик вирушив із Авдіївки ще у лютому 2022 року та повз на захід, він уже дістався б Чехії. Російські війська ж досі не можуть вийти за межі Донбасу», — заявила Браже.

Очільниця латвійського МЗС наголосила, що Україна нині зберігає ініціативу на полі бою, а тому союзники повинні використати цей момент для посилення військової підтримки.

Вона закликала європейських партнерів діяти швидше та рішучіше, забезпечуючи Київ необхідним озброєнням і ресурсами.

4 напрямки — основа безпеки в Європі

Також Браже окреслила чотири ключові напрями, які, на її думку, мають стати основою безпеки Європи:

суттєве посилення оборонного потенціалу європейських держав;

збільшення військової присутності НАТО на східному фланзі;

довгострокова військова та фінансова підтримка України;

подальше посилення санкційного та політичного тиску на Росію.

За словами міністерки, саме зараз Європа має шанс не допустити затягування війни та зміцнити власну безпеку.

Тим часом Європа почала відмовлятися від фінансування зброї для України через США. Через війну США з Іраном, затримання постачання і нестачу ракет Patriot у ЄС вагаються щодо подальшої ефективності цієї схеми.

