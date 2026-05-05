Коли Росія знову буде готова до війни: естонський генерал назвав точний рік

Командувач Сил оборони Естонії Андрус Меріло / © скриншот з відео

Військове керівництво Естонії у своєму щорічному звіті за 2025 рік попередило, що агресивні наміри Кремля не зникнуть навіть після закінчення бойових дій на українській території. Москва продовжує нарощувати військовий потенціал, перевівши суспільство та економіку на воєнні рейки.

Про оновлені прогнози щодо російської загрози пише естонське національне телерадіомовлення ERR.

Економіка війни та плани Путіна

Командувач Сил оборони Естонії Андрус Меріло переконаний, що війна в Україні не закінчиться таким чином, щоб Росія стала повністю нездатною діяти проти своїх сусідів. За його словами, надія Володимира Путіна залишитися при владі до кінця життя безпосередньо залежить від утримання його країни у стані війни.

У своєму звіті генерал наголошує, що після виходу з війни в Україні Росія обов’язково відновить боєздатність своїх збройних сил. Водночас вона активно шукатиме нові цілі та готуватиме ґрунт для можливих вторгнень за допомогою дестабілізаційних дій і кампаній.

«За моїми оцінками, 2027 рік — це рік, коли боєздатність Росії буде відновлена, і якщо тоді вона побачить сприятливу можливість десь використати свої збройні сили, вона це зробить», — прогнозує Меріло.

Підготовка до гіршого сценарію

Усвідомлюючи ці загрози, Естонія змушена швидко досягати вищого рівня готовності, що передбачає покращення підготовки військ і закупівлю сучасного обладнання. Командувач зазначає, що класичної боєготовності вже недостатньо, тому необхідно посилювати стримування. Армія повинна бути готова зупинити противника на самому початку конфлікту та, за необхідності, перемогти.

Презентуючи звіт, генерал додав, що безпекова ситуація, найімовірніше, ще погіршиться, перш ніж настане стабілізація. Хоча це не означає, що треба очікувати негайного прямого військового нападу, в нинішніх умовах не можна нічого виключати. Головна мета такої позиції — надіслати чіткий сигнал будь-якому потенційному агресорові, що Естонію не варто випробовувати на міцність, адже її захищають військові у стані високої готовності за підтримки колективної оборони НАТО.

Український досвід і новітні технології

У документі Сил оборони окремо підкреслюється необхідність інтеграції українського досвіду у власну військову діяльність. Один з головних уроків останніх років полягає в тому, що смертоносного ефекту на полі бою можна досягти за допомогою значно дешевших засобів, ніж вважалося раніше.

Майор Іво Пеетс, командувач Командування майбутніх спроможностей та інновацій, розповів, що нові рішення, включно з безпілотними системами, використовуватимуться і в Балтійській зоні оборони. За його словами, йдеться про інтеграцію технологій, які посилять безпеку не лише на кордоні, а й по всій Естонії — в повітрі, на суші, на морі, а також у космічному та кіберпросторі. Торішні інциденти з російським «тіньовим флотом», порушеннями кордонів та заблукалими дронами лише підтвердили необхідність постійного розвитку цих оборонних технологій.

