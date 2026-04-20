РФ готується до нової війни: Швеція назвала ціль Путіна — Express

У Стокгольмі попередили про можливу провокацію: Кремль може перевірити реакцію НАТО.

Швеція готується до можливого нападу РФ

Швеція готується до можливого нападу РФ

Верховний головнокомандувач Збройних сил Швеції Міхаель Классон заявив, що Росія може влаштувати захоплення острова Готланд.

Про це пише видання Express.

Військові навчання часто імітували висадку російських десантів на стратегічно важливі острови — як-от шведський Готланд, данський Борнгольм або естонські Хійумаа та Сааремаа.

«Припинення війни України з Росією може дозволити Путіну передислокувати сили ближче до території НАТО», — вважає він.

У вересні 2025 року шведські збройні сили та Шведське агентство цивільної оборони та стійкості опублікували звіт, що включав сценарій, за яким Росія може спробувати блискавичну десантну або повітряну окупацію Готланду.

Проте Міхаель Классон зазначив, що є й інші, менш відомі острови, які можуть стати «спокусливою ціллю».

Нагадаємо, колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер заявив, що Путін не зможе швидко переключитися на інші регіони після завершення війни проти України.

