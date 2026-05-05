РФ буквально цілий день вбиває цивільних: понад 20 людей загинули, близько сотні поранених

Фото: удар по Дніпру 5 травня

Сьогодні 5 травня, в Україні за день від російських атаки загинули понад 20 цивільних в різних регіонах.

ТСН. ua зібрав все, що відомо про нову масовану атаку ворога.

Запоріжжя

Внаслідок удару РФ по Запоріжжю загинули 12 людей. Ще 7 людей було поранено. Загалом внаслідок удару — 37 постраждалих.

«Це був удар керованими авіаційними бомбами. Просто по цивільній інфраструктурі міста — росіяни не обмежують себе у знищенні життя», — зазначив президент Зеленський.

За інформацією ОВА, ворог атакував КАБами кілька підприємств міста.

Дніпро

Увечері російські війська завдали удару по Дніпру. Відомо, що чотири людини загинули, повідомив Зеленський.

«Вже 16 людям знадобилася меддопомога — збільшилася кількість постраждалих через ворожу атаку на Дніпро. 14 поранених госпіталізували. Четверо чоловіків — у важкому стані», — додав голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Крім того, за інформацією ДСНС, внаслідок російських атак у Нікопольському районі Дніпропетровщини загинула людина, 13 — поранені.

Краматорськ

Сьогодні вдень росіяни запустили три КАБи по центру Краматорська на Донеччині.

Президент Зеленський повідомив, що внаслідок удару КАБами по Краматорську загинули 5 людей.

У місті пошкоджено 16 багатоповерхівок, 4 адмінбудівлі, 2 громадські заклади та 14 автомобілів.

Полтавщина

На Полтавщині Росія вбила двох рятувальників, здійснивши повторний ракетний удар по об’єкту газовидобування. Саме в той момент вони приїхали гасити пожежу.

Загиблі рятувальники Дмитро Скриль та Віктор Кузьменко

Також, за даними ДСНС, загинули 2 працівники об’єкта, ще 8 поранені. Тим часом, Нафтогаз повідомляв про загибель не 2, а 3 своїх працівників, і 12 поранених.

Чернігівщина

Кількість постраждалих унаслідок російського удару по центру Чернігова зросла до 17, повідомили у Чернігівській міській раді.

Удар по Чернігову 5 травня

РФ не демонструє ознак підготовки до перемир’я

Глава МЗС Андрій Сибіга наголосив, що за лічені години до набуття чинності пропозиції Володимира Зеленського щодо припинення вогню Росія не демонструє жодних ознак підготовки до завершення бойових дій. Навпаки, Москва посилює терор.

Нагадаємо, вчора, 4 травня, Міноборони Росії заявило про оголошене Володимиром Путіним «перемир’я» на 8–9 травня.

Зеленський зазначив, що офіційних звернень не надходило, проте Україна, ставлячи людське життя вище за дати, оголошує режим тиші вже від 00:00 6 травня.

У Держдумі РФ різко відреагували на пропозицію Зеленського щодо перемир’я.

